حدّد الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة، أسباب ارتفاع أسعار الدولار أمام الجنيه بقيمة 70 قرشا، قائلا إن زيادة الطلب على الدولار زاد من سعره؛ بالتزامن مع إجازة عيد الأضحى وقرب نهاية العام المالي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الأحد، أن السوق الموازية لا وجود لها حاليا، كما استبعد حدوث أي زيادة للدولار مرة أخرى.

وأشار إلى أن الحكومة لن تسمح بعودة السوق الموازية مرة أخرى، موضحًا أن اشتعال الحرب في المنطقة وحركة الملاحة في البحر الأحمر أثر على موارد قناة السويس، وسيؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع في الدول.

ولفت "بدرة" إلى أن المواطن لابد أن ينتبه لكل ما يحدث في الإقليم، بجانب الاستهداف المتعمد للاقتصاد العالمي.