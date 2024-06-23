 البحرية البريطانية: سفينة تتعرض للضرر بالقرب من اليمن وإخلائها بسبب تعرضها لغمر بالمياه - بوابة الشروق
الأحد 23 يونيو 2024 6:34 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

البحرية البريطانية: سفينة تتعرض للضرر بالقرب من اليمن وإخلائها بسبب تعرضها لغمر بالمياه

لندن - د ب أ
نشر في: الأحد 23 يونيو 2024 - 5:46 م | آخر تحديث: الأحد 23 يونيو 2024 - 5:46 م

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة إنها تلقت تقارير بتعرض سفينة تجارية لحادث " تدفق المياه إلى داخلها بصورة لا يمكن احتواؤها".

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد عن الهيئة قولها إن غمر المياه داخل السفينة أجبر ربان السفينة وطاقمها على تركها.

وأضافت الهيئة أنه قد تم انتشال الربان والطاقم بواسطة سفينة مساعدة.

وتلقت البحرية البريطانية، في البداية، نداء استغاثة من السفينة على بعد 96 ميل بحري جنوب شرق ميناء نشطون باليمن.

وكانت البحرية البريطانية قد تلقت، في وقت سابق، بلاغا أفاد بوقوع حادث آخر بالقرب من ميناء الحديدة في اليمن، حيث تم الإبلاغ عن تعرض سفينة لهجوم من جانب طائرة مسيرة، مما أدى إلى إلحاق أضرار بالسفينة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك