البحرية البريطانية: سفينة تتعرض للضرر بالقرب من اليمن وإخلائها بسبب تعرضها لغمر بالمياه

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قالت هيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة إنها تلقت تقارير بتعرض سفينة تجارية لحادث " تدفق المياه إلى داخلها بصورة لا يمكن احتواؤها".

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد عن الهيئة قولها إن غمر المياه داخل السفينة أجبر ربان السفينة وطاقمها على تركها.

وأضافت الهيئة أنه قد تم انتشال الربان والطاقم بواسطة سفينة مساعدة.

وتلقت البحرية البريطانية، في البداية، نداء استغاثة من السفينة على بعد 96 ميل بحري جنوب شرق ميناء نشطون باليمن.

وكانت البحرية البريطانية قد تلقت، في وقت سابق، بلاغا أفاد بوقوع حادث آخر بالقرب من ميناء الحديدة في اليمن، حيث تم الإبلاغ عن تعرض سفينة لهجوم من جانب طائرة مسيرة، مما أدى إلى إلحاق أضرار بالسفينة.