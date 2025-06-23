الصين: احتمال إغلاق مضيق هرمز يهدد مسارا حيويا لتجارة السلع

- الخارجية الصينية قالت إن إغلاق مضيق هرمز سيؤثر سلباً على الاقتصاد العالمي بأسره

قالت الصين، الاثنين، إن احتمال إغلاق مضيق هرمز يشكل تهديدا لمسار حيوي لتجارة السلع والطاقة العالمية، واعتبرت أن أمن المنطقة يعتبر مصلحة مشتركة للمجتمع الدولي.

جاء ذلك وفق متحدث وزارة الخارجية الصينية غوه تشياكون، خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر الخارجية الصينية في العاصمة بكين، الذي ذكر أن احتمال إغلاق مضيق هرمز سيؤثر سلباً على الاقتصاد العالمي بأسره.

وأمس الأحد، قال النائب الإيراني إسماعيل كوثري، إن البرلمان وصل إلى قناعة بضرورة إغلاق مضيق هرمز ردا على الغارات الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية، مبينا أن القرار النهائي في يد المجلس الأعلى للأمن القومي.

المتحدث الصيني أضاف: "يُعد الخليج العربي والمياه المحيطة به مساراً مهماً لتجارة السلع والطاقة العالمية، والحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها يخدم المصالح المشتركة للمجتمع الدولي".

ودعا المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لخفض التوتر في المنطقة، محذرًا من أن استمرار التوتر قد يؤثر بشكل خطير على النمو الاقتصادي ويدفع المنطقة إلى مزيد من الفوضى.

وذكر أن نحو 45 بالمئة من واردات الصين من النفط تمر عبر الخليج ومضيق هرمز، ما يجعل أمن المنطقة بالغ الأهمية بالنسبة لبكين.

ويقع مضيق هرمز بين إيران من الشمال والإمارات وسلطنة عمان من الجنوب، ويربط بين الخليج العربي شمالا وخليج عمان وبحر العرب جنوبا، ويعبر منه نحو 40 بالمئة من النفط المنقول بحرا في العالم، و20 بالمئة من الغاز المسال، و22 بالمئة من السلع الأساسية.

وفجر الأحد، شنت الولايات المتحدة غارات جوية على منشآت فوردو ونطنز وأصفهان الإستراتيجية في إيران.

ومنذ 13 يونيو تشن إسرائيل عدوانا واسعا على إيران يستهدف منشآت نووية وقواعد وقادة عسكريين وعلماء نوويين ومدنيين، فيما ترد طهران بضرب مقرات عسكرية واستخباراتية إسرائيلية بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة، ما خلف قتلى وجرحى لدى الجانبين.



