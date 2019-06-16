سفر أول أفواج بعثة حج الجمعيات الأهلية بالدقهلية

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انطلقت، الثلاثاء، أولى رحلات أفواج بعثة الحج للجمعيات الأهلية بالدقهلية والتي تضم 370 حاجًا.

وأوضح محافظ الدقهلية كمال شاروبيم -في بيان- أن المحافظة تبذل كل جهودها لتوفير الرعاية الكاملة والراحة المطلوبة للتيسير على أبناء الدقهلية في قضاء مناسك الحج في أفضل صورة وبكل سبل الراحة أثناء سفرهم وخلال فترة إقامتهم لأداء المناسك.

ووجه المحافظ وكيل وزارة التضامن الاجتماعي السيد عبدالفتاح، بتوفير كافة سبل الرعاية للمواطنين منذ اللحظة الأولى وحتى وصولهم سالمين إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج وعودتهم إلى أرض الوطن.