تجديد حبس الناشط زياد أبو الفضل وآخرين فى اتهامهم بالقضية «1739 أمن دولة»

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قررت نيابة أمن الدولة العليا، تجديد حبس الناشط السياسي زياد أبو الفضل عضو حزب العيش، ورضوان شمروخ، ومصطفى عبد الوهاب، 15 يوما احتياطيا على ذمة القضية التي تحمل الرقم 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.

ويواجه المتهمين فى القضية اتهامات بـ«مشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وبث ونشر أخبار كاذبة».

يُذكر أن محكمة الجنايات أيدت الإثنين 22 يوليو قرار إخلاء سبيل 6 متهمين فى القضية ذاتها بتدابير احترازية ومن بينهم الصيدلي أحمد محي، بعدما رفضت استئناف النيابة.

وتضم تلك القضية عدد من النشطاء السياسين لاسيما أعضاء بحزب الكرامة.



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