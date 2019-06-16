فينترشال ديا الألمانية تتوقع بدء عمليات البحث والتنقيب فى شمال شرق دمنهور خلال العام القادم

توقع ماريو ميهرين الرئيس التنفيذى لشركة فينترشال ديا الإلمانية، أن تبدأ شركته عمليات البحث والتنقيب عن الغاز والنفط فى منطقة شمال شرق دمنهور، بعد الانتهاء من عمليات المسح السيزمى وتحليل البيانات الخاصة بالمنطقة خلال العام القادم.

وبحسب ميهرين، خلال لقاء صحفى عقده مساء أمس، فإن الشركة ستوقع الاتفاقية الخاصة بمنطقة امتياز شمال شرق دمنهور قبل نهاية العام الحالى، وذلك عقب موافقة مجلس النواب المصرى على الاتفاقية.

وكانت شركة فينترشال ديال الألمانية، فازت بمنطقة شمال شرق دمنهور من خلال مزايدة الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» والتى تم الإعلان عن نتيجتها خلال فبراير الماضى.

ويقول ميهرين، إن شركته تعمل حاليا على تحليل البيانات الخاصة بمنطقة غرب البحر المتوسط، استعدادا للمشاركة فى المزايدة التى تعتزم وزارة البترول المصرية طرحها خلال الفترة المقبلة، «منطقة غرب المتوسط تعد منطقة قريبة من عملياتنا فى مشروع شمال الاسكندرية وعملياتنا فى ليبيا، وهو ما يجعلها منطقة اقتصادية واعدة لنا» على حد قوله.

وتعمل فينترشال ديا حاليا على برنامج عمل شامل فى مشروعها لإنتاج الغاز الطبيعى فى دسوق، وكذلك حقول البترول البحرية فى خليج السويس، بالإضافة إلى مشروع شمال الإسكندرية بالتعاون مع شركة بى بى البريطانية، حيث تنتج «ديا» حاليا نحو 40 ألف برميل من الزيت المكافئ يوميا من خلال عملياتها فى مصر.

وبحسب ميهرين، فإن الشركة تستثمر حاليا 500 مليون دولار خلال ثلاثة أعوام (2018 ــ 2020) بهدف زيادة كبيرة فى إنتاج الغاز الطبيعى والبترول فى مصر، مشيرا إلى أن الشركة تتطلع إلى 18 شهرا من النشاط المكثف فى مصر.

وأوضح الرئيس التنفيذى لشركة فينترشال أنه من المخطط بدء الإنتاج من حقل ريفين بمشروع شمال الاسكندرية قبل نهاية العام الحالى، والذى «من المتوقع أن يفوق حجم إنتاجه الأربعة حقول الأخرى بشمال الإسكندرية»، وفقا لميهرين.

وبحسب سامح صبرى، العضو المنتدب لشركة فينترشال ديا فى مصر، فمن المخطط زيادة معدل إنتاج الشركة من الزيت الخام والغاز الطبيعى المصرى بشكل ملحوظ بنهاية العام الحالى، وزيادة إنتاج الغاز الطبيعى من مشروع دسوق إلى نحو 100 مليون قدم مكعب من دسوق مع نهاية العام الحالى أيضا، مقابل 60 مليون قدم مكعب غاز يوميا حاليا، حيث يتضمن البرنامج استكمال العمل فى المشروع على تسعة آبار حالية، وربطها من أجل بدء الإنتاج، بجانب حفر واستكمال آبار استكشافية جديدة، والبدء فى تطوير حقل جديد فى الجزء الشمالى الغربى.

وأضاف صبرى، أن الشركة نجحت خلال الفترة الماضية فى تعديل سعر الغاز المصاحب للزيت الخام من خليج السويس، ليصل إلى 2.6 دولار للمليون وحدة حرارية.

وبحث طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مع ميهرين، اليوم، خطط وبرامج عمل الشركة خلال الفترة المقبلة فى مناطق امتيازها بمصر لزيادة معدلات الانتاج.

كما تم خلال اللقاء استعراض معدلات الانتاج فى منطقة امتياز الشركة بخليج السويس، والتى تقوم بالأعمال فيها شركة سوكو، حيث يبلغ الانتاج حاليا 8500 برميل يوميا من الزيت الخام والمتكثفات.