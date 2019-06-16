الإفراج عن 1563 سجينًا بمناسبة ذكرى ثورة يوليو وعيد الأضحى

أعلنت وزارة الداخلية، الإفراج عن 1563 سجينًا تنفيذًا لقرار عفو الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو وعيد الأضحى المبارك.

وذكرت الوزارة في بيان لها أنه تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 315 لسنة 2019 بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين إستوفوا شروط العفو بمناسبة الإحتفال بالعيد 67 لثورة 23 يوليو 1952، وعيد الأضحى المبارك عقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة».

وأضاف البيان أن أعمال اللجان انتهت إلى انطباق قرار العفو عن باقي العقوبة على 1250 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم .. حيث إنتهت أعمالها إلى الإفراج عن (313) نزيلاً إفراجًا شرطيًا.

يأتى ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.