الإفراج عن 2130 سجينا بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو وعيد الأضحى

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قام قطاع السجون -تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية رقم (411) لسنة 2020 بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ68 لثورة 23 يوليو وعيد الأضحى المبارك- بعقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج.

وانتهت أعمال اللجان إلى الإفراج عن 2130 نزيلا، من بينهم 221 نزيلاً إفراجا شرطيا.

يأتي ذلك استمراراً لتطبيق أطر السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء السجون، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.