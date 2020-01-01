التجار: أزمة كورونا تسببت فى خسائر كبيرة للمحال.. و40% نسب الإقبال على الشراء

أعلن رئيس شعبة الملابس بغرفة القاهرة التجارية عمرو حسن، مشاركة أكثر من 3 آلاف محل تجارى بالأوكازيون الصيفى، الذى بدأ، أمس، ولمدة شهر، مشيرا إلى أن نسب التخفيضات تتراوح بين 5 إلى 60% على جميع المنتجات المعروضة.

قال حسن، لـ«الشروق»: إن الأسواق فى الأشهر الماضية عانت كثيرا من حالة الركود التى ضربتها بسبب تداعيات فيروس «كورونا»، بالإضافة إلى تطبيق الحظر على المحال التجارية وبخاصة يومى الجمعة والسبت، ما جعل المحال تعمل 22 يوما فقط خلال الشهر.

وأضاف، أنه فى حالة استمرار الإقبال على الشراء، سيتم مد فترة الأوكازيون الصيفى مرة أخرى لإنعاش حركة التجارة مقارنة بالأشهر الماضية وتعويض فترة الركود.

وأكد أن التصفية الموسمية الثانية (الأوكازيون الصيفى) سيتم مراقبتها من مديريات التموين التابعة لكل محافظة خلال فترة التخفيضات، لافتا إلى أن وزارة التموين شددت كثيرا على أصحاب المحال بأن توضح التخفيضات الثمن الفعلى، والسعر التى كانت تباع به الملابس خلال الفترة السابقة على التصفية.

وتابع: كما سيتم مراقبة إعلانات الأسعار قبل وبعد فترة الأوكازيون للضرب بيد من حديد للمخالفين ومنع التلاعب، مضيفا أنه سيتم تطبيق عقوبات على أصحاب المحال التى تخالف الأسعار المقررة والمعلنة على أبواب المحلات.

ورصدت «الشروق» خلال جولتها الميدانية بمحافظتى القاهرة والجيزة، وضع جميع المحلات إعلانات تتضمن تخفيضات بنسب تتراوح بين 25 إلى 70% على البضاعة المعروضة حسب كل محل.

وقال محمود السيد، بائع ملابس، بمنطقة وسط البلد: إن أزمة فيروس كورونا تسببت فى أغلاق كثيرا من المحال التجارية خلال الفترة الماضية، ما أدى إلى خسارة الكثير من التجار، متابعا: «الأوكازيون الصيفى جاى نجدة لينا من الخسائر الكبيرة».

وأضاف السيد، لـ«الشروق» أن أسعار التيشرتات المستوردة تتراوح بين 125 و150 بدلا من 200 جنيه، ويتراوح سعر البنطلون الجينز بين 150 و250 جنيها بدلا من 280 جنيها، بينما يتراوح البنطلون الجبردين بين 150 و180 بدلا من 200 جنيه.

ولفت بائع ملابس رجالى، بمنطقة الألف مسكن فى شرق القاهرة، إلى أن بنطلون «الشروال» القطن سجل 160 بدلا من 200 جنيه، وسجل الشروال الجبردين 175 جنيها بدلا من 230، مؤكدا على زيادة الإقبال على الشراء مقارنة بالفترة الماضية؛ حيث تصل نسب الإقبال على الشراء إلى 40 % مقارنة بالأسابيع الماضية.

وقال تامر حسن، بائع ملابس سيدات: إن الأوكازيون الصيفى كان ينتظره الباعة بفارع الصبر، لتعويض خسائرهم التى نتجت عن تداعيات فيروس كورونا، موضحا أن أسعار البلوزة الحريمى بـ 100 جنيه بدلا من 150 جنيها، والبنطلونات الحريمى تتراوح أسعارها بين 150 إلى 250 جنيها بدلا من 300 جنيه.

وأشار محمد صلاح بائع أحذية، بمنطقة الألف مسكن إلى أن أسعار الأحذية سواء كانت رجالى أو حريمى شهدت تخفيضات جيدة وأصبحت فى متناول الجميع؛ حيث يتراوح سعر الأحذية بين 200 و270 جنيها بدلا من 250 و350 جنيها، بينما سجلت أسعار الشنط الحريمى 200 و250 جنيها حسب الحجم والنوع بدلا من 300 و350 جنيها.