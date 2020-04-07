 الرئاسة الفلسطينية تدين اعتقال الاحتلال محافظ القدس المناضل عدنان غيث - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئاسة الفلسطينية تدين اعتقال الاحتلال محافظ القدس المناضل عدنان غيث

عدنان غيث
عدنان غيث
رام الله - أ ش أ
نشر في: الخميس 23 يوليه 2020 - 9:59 م | آخر تحديث: الخميس 23 يوليه 2020 - 9:59 م

أدانت الرئاسة الفلسطينية اليوم الخميس، اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي، محافظ القدس المناضل عدنان غيث قبل عدة أيام.

وقالت الرئاسة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - "نستنكر حملة استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمناضلين من أبناء مدينة القدس والاجراءات التعسفية بحقهم"، وحيت الرئاسة صمود المناضلين ودورهم في الدفاع عن القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، مؤكدة أن الإجراءات الإسرائيلية بحق عاصمتنا ومناضلينا هناك، لن تثنينا عن التمسك بثوابتنا والدفاع عن مقدساتنا وعاصمتنا الأبدية.

يشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت محافظ القدس 17 مرة منذ توليه مهامه قبل عامين، إضافة إلى أنها تمنعه من دخول الضفة العربية.

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