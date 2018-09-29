تدريب عملي لتجربة الطوارئ بالتدخل السريع بمدينة نويبع

نظمت الوحدة المحلية لمدينة نويبع بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الخميس، اصطفاف للمعدات الثقيلة، للتدريب العملي لإجراء تجربة الطوارئ بالتدخل السريع، وجرت عملية الاصطفاف أمام مجلس المدينة.

وشهد اللواء محمد شعير رئيس المدينة، مراحل اصطفاف التدريب العملي للتجربة الطوارئ بالتدخل السريع، وقام بمراجعة وتجهيز المعدات للعمل في أي وقت، ووجه بتلافي بعض النقاط الفنية.

واصطفت المعدات للوقوف والتنسيق على أعمال الصلاحية الفنية، ومراجعة أعمال الصيانة، وكذلك المعدات الثقيلة وسيارات النقل الخاصة بأعمال الصيانة لأعمدة الإنارة وغيرها.

ويهدف الاصطفاف إلى زيادة كفاءة الأجهزة العاملة في مراكز العمليات والأزمات، ومدى استقبالها للاستغاثة والإشارات بالكوارث، ومشاركة الجهات المعنية في أعمال التدخل السريع وعمليات الإنقاذ، والسيطرة على الموقف، وإدارة الأزمات، والوقوف على مدى استعداد المدينة وأجهزتها التنفيذية لمواجهة السيول والحرائق والإرهاب، مع الحفاظ على حياة المواطن وتأمين المنشآت الحيوية.