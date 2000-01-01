إسرائيل تسجل أكثر من 2000 إصابة جديدة بكورونا لليوم الثاني على التوالي

قال مسئولون بوزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس، إن عدد الإصابات اليومية الجديدة بفيروس كورونا تجاوز 2000 إصابة لليوم الثاني على التوالي.

وذكر مركز المعلومات والمعرفة لمكافحة فيروس كورونا في إسرائيل أنه تم تسجيل ما لا يقل عن20027 إصابة جديدة بكورونا أمس الأربعاء؛ ليبلغ معدل العدوى 8.3%، وذلك حسبما نقلت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية.

وتشير الإصابات الأخيرة إلى أنه ثبتت إصابة شخص من بين كل 12 إسرائيليا أجروا اختبار الكشف عن الإصابة بكورونا، وقامت وزارة الصحة بتصحيح حصيلة الإصابات التي سُجلت أمس الأول الثلاثاء من 1975 إصابة إلى 2002، وتم تسجيل حالة وفاة جديدة؛ ليبلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 431 وفاة.