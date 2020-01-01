الخارجية الفلسطينية تطالب الجهات الأممية المختصة بالتدخل لإطلاق سراح محافظ القدس

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الجهات الأممية المختصة، وفي مقدمتها الصليب الأحمر الدولي، والدول الأطراف السامية الموقعة على اتفاقيات جنيف، ومجلس حقوق الإنسان، بضرورة التحرك السريع للضغط على سلطات الاحتلال الاسرائيلي لإطلاق سراح محافظ القدس عدنان غيث.

وعمّمت الوزارة، بحسب بيان صادر عنها ونقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الخميس، على سفارات دولة فلسطين في العالم دعوات بضرورة التحرك العاجل مع مراكز صنع القرار في الدول المضيفة لتشكيل رأي عام وموقف دولي ضاغط للإفراج عن المحافظ غيث.

واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن اعتقال غيث، في هذه الظروف بالذات، هو امتداد لإجراءات وتدابير الاحتلال الهادفة إلى عرقلة الجهود الفلسطينية الرسمية والشعبية المبذولة في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، وهو جزء لا يتجزأ من إجراءات الاحتلال الهادفة إلى تهويد القدس وأسرلتها وضرب الوجود الوطني والإنساني الفلسطيني في المدينة المقدسة، وهو اعتقال تعسفي متواصل يستهدف جميع أبناء الشعب الفلسطيني في القدس المحتلة، تنفيذاً لصفقة القرن المشؤومة، واستكمالا لعمليات تهويدها وضمها وإفراغها من مواطنيها أصحابها الأصليين، في عملية تطهير عرقي متواصلة.