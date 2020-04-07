للمرة الثانية في تاريخ الألعاب الأولمبية، يشارك فريق مكون من اللاجئين خلال دورة الألعاب الحالية في طوكيو والمقامة في الفترة ما بين 23 يوليو و8 أغسطس المقبل، ويعد هذا الفريق الذي تشكل خلال أزمة اللاجئين العالمية في 2015 رسالة قوية من التضامن والصمود والأمل للكوكب كله.



وكانت المشاركة الأولى لفريق اللاجئين في أولمبياد ريو 2016، حيث تنافس نحو 10 رياضيين.



وفي هذا الفريق 29 رياضياً اختيروا لتمثيل اللاجئين في طوكيو، تحت راية العلم الأولمبي الشهير بالحلقات الخمس على إيقاع النشيد الأولمبي، وذلك بفضل المنح الدراسية التي قدمتها اللجنة الأولمبية.



ومن بين الفائزين الـ29 الذين تم اختيارهم دورة الأولمبياد الحالية، تسعة من سوريا، وخمسة من إيران، وأربعة من جنوب السودان، وثلاثة من أفغانستان، واثنان من إريتريا، بالإضافة إلى لاجئ واحد لكل من الكاميرون والكونغو وجمهورية الكونغو الديموقراطية والعراق والسودان وفنزويلا. ويتنافس هؤلاء في 12 رياضة.



وتستعرض الشروق قصص هؤلاء الرياضيون المشاركون حسب ما أفاد موقع دورة أولمبياد طوكيو.



آرام محمود



آرام هو لاعب كرة الريشة الذي أُجبر على الفرار من سوريا التي مزقتها الحرب بعد أن لم يعد بإمكانه الذهاب إلى المدرسة بأمان أو مواصلة تدريبه. اعتاد هو وشقيقته اللعب للمنتخب السوري ، حيث حصلوا على فضية الزوجي في بطولة البحرين الدولية تحت 19 سنة.



عبدالله صديقي



عبد الله لاعب التايكواندو الذي أصبح لاجئًا في عام 2017، عندما أُجبر على الفرار من أفغانستان بحثًا عن الأمان.



بدأ ممارسة رياضة التايكوندو في سن الثامنة، وحقق مجموعة من النتائج الرائعة للبطولات عندما كان يعيش في أفغانستان ، وحصل على المركز الأول في بطولة آسيا الوسطى المفتوحة 2011.



يعيش عبد الله الآن في بلجيكا، حيث واصل سلسلة انتصاراته وفاز بالمركز الأول في كأس بروكسل الدولية 2017 وكأس تيس 2017. وفي الآونة الأخيرة، فاز بالميدالية الفضية في بطولة إسبانيا المفتوحة 2019.



أحمد عليكاج



ولد أحمد عليكاج في سوريا حيث نشأ قبل اندلاع الحرب.



يعيش لاعب الجودو البالغ من العمر 29 عامًا ويتدرب الآن في ألمانيا ويتنافس في فئة أقل من 73 كجم.



أحمد بدر الدين وايس



ولد بدر الدين في حلب وعاش مع عائلته. بدأ ركوب الدراجات في سن الرابعة عشرة، وعندما بدأت موهبته بالظهور، انتقل إلى دمشق للعيش مع المنتخب الوطني ودراسة علوم الرياضة في حمص.



مع اندلاع الحرب، أصبحت الحياة أكثر صعوبة، وفي عام 2014، قرر أنه لا خيار أمامه سوى الفرار، ووصل إلى سويسرا بعد رحلة طويلة. رحب به أحد الأصدقاء وعائلته في لوزان. يواصل تدريبه كسائق دراجات في سويسرا.



عكر العبيدي



عكر لاجئ عراقي نشأ في الموصل، وفر منها عندما بدأ داعش في تجنيد الشباب في المدينة وفر إلى كردستان العراق، واضطر إلى ترك أسرته وراءه والسفر بعد ذلك. في سن 17. وهو لاعب محترف المصارعة (الونانية - الرومانية)



علاء ماسو



عاش علاء في حلب مع أسرته، وبدأ السباحة في سن مبكرة بفضل والده الذي أصبح مدرب سباحة بعد تقاعده من الجيش.



غادر علاء سوريا في عام 2015 بعد أن تضررت منشآته التدريبية وشعر بضغط الصراع من حوله. بعد رحلة طويلة عبر أوروبا، استقر في ألمانيا وبدأ تدريب السباحة مرة أخرى مع إميل جولييف. عاد أيضًا إلى المدرسة ليعوض السنوات التي خسرها بسبب فراره من سوريا.



أنجلينا ناداي لوهاليث



وصلت أنجلينا إلى مخيم كاكوما في كينيا مع خالتها في عام 2002 بعد هروبها من جنوب السودان بسبب الحرب. أثناء وجودها في المدرسة الثانوية ، شاركت في العديد من المسابقات الجارية.



في عام 2015 ، أخبرتها إحدى معلماتها أنها يجب أن تشارك في سباق 10 كيلومترات تنظمه مؤسسة Tegla Loroupe. بناءً على نتائجها الواعدة ، تم اختيارها وتتدرب مع المؤسسة منذ ذلك الحين. كما تم اختيارها للمنافسة في دورة الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو 2016.



سيريل فاغات تشاتشيت



وهو لاعب رفع الأثقال الذي جاء من سيريل إلى المملكة المتحدة من الكاميرون في عام 2014. أثناء انتظار تقييم طلب لجوئه، واجه سيريل بعض الأوقات الصعبة، ويقول إن رفع الأثقال أنقذه من بعض اللحظات السيئة.



دينا بوريونس لانجيرودي



أُجبرت دينا على الفرار من إيران في عام 2015 ، لكنها استمرت في متابعة مسيرتها الرياضية كرياضة تايكوندو في منزلها الجديد في هولندا. حصلت دينا على 34 ميدالية في التصنيف العالمي منذ أن بدأت المنافسة في عام 2015.



دوريان كيليتيلا



لاعب ألعاب القوى ولد في جمهورية الكونغو في عام 1999، وجاء إلى البرتغال في عام 2016 مع خالته بعد أن فقد والديه في الصراع في الكونغو. كان عمره 17 عامًا قضى أكثر من عام في مراكز اللاجئين، وبدأ في تعلم لغة جديدة والتكيف مع أسلوب حياة جديد.



إلدريك سييا رودريغيز



لاعب ملاكمة ولد في كاراكاس بفنزويلا، أنهى دراسته لكنه قرر عدم الذهاب إلى الجامعة للتركيز على مسيرته في الملاكمة ، مما سمح له بالحصول على مكان في المنتخب الوطني. ومع تزايد العنف والأزمة الإنسانية في بلاده، غادر من البلاد بحثًا عن مكان أكثر أمانًا للعيش فيه، في ترينيداد وتوباغو. لقد انضم إليه الآن والده الذي هو مدربه، وهو يتدرب بتفانٍ والتزام تام لتحقيق حلمه: المشاركة في الألعاب الأولمبية.



هامون ديرافشيبور



بدأ هامون ممارسة الكاراتيه في إيران عندما كان في السابعة من عمره. خلال مسيرته الطويلة، حقق نتائج مبهرة، مثل ميدالية برونزية في بطولة العالم للكاراتيه عام 2018، و لقبين في بطولة آسيا، والعديد من الميداليات الأخرى ، بما في ذلك ثلاث ذهبيات وثلاث برونزيات في بطولة الدوري الممتاز للكاراتيه.



لأسباب شخصية وأمنية، اضطر لمغادرة بلاده للانتقال إلى كندا، حيث يعيش الآن ويتدرب مع زوجته. يعمل هامون الآن في شركة سيارات، ويواصل التدريب مع الالتزام الكامل بتحقيق حلمه: المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.



جمال عيسى



عندما كان جمال في الثامنة من عمره فقط ، هرب من منزله في دارفور إلى إسرائيل ، وهناك حصل على حماية اللاجئين. ويحترف جمال لعبة ألعاب القوى.



جيمس نيانغ تشيينجييك



فر جيمس من جنوب السودان عندما اندلعت الحرب لأنه كان معرضًا لخطر إجباره على المشاركة في الحرب من قبل الجيش.



وصل إلى كينيا في عام 2002 واندمج في مخيم كاكوما للاجئين حيث تلقى الدعم من المفوضية. وهو يتدرب هناك منذ ذلك الحين.



بالإضافة إلى المشاركة في العديد من مسابقات ألعاب القوى الدولية، تنافس جيمس أيضًا في دورة الألعاب الأولمبية ريو 2016 كجزء من الفريق الأولمبي للاجئين.



جواد مجوب



ولد جواد لاعب الجودو في إيران قبل أن يفر من بلاده. يعيش الآن ويتدرب في كندا. يمتلك جواد قائمة طويلة من النتائج الرياضية المثيرة للإعجاب، مثل الميداليات الفضية أو البرونزية، وكذلك الفوز ببطولة جراند سلام في موسكو.



كيميا علي زاده



لاعبة تايكونود من إيران فازت بالميدالية البرونزية لبلدها في دورة الألعاب الأولمبية ريو 2016 في فئة التايكوندو -57 كجم ، تتدرب كيميا الآن وتعيش في ألمانيا مع زوجها.



تتمتع كيميا بقائمة رائعة وطويلة من النتائج الرياضية.



من بين أمور أخرى، فازت بميدالية ذهبية في دورة الألعاب الأولمبية للشباب نانجينغ 2014. كما فازت بالميداليات البرونزية والفضية في بطولة العالم للتايكواندو في 2015 و 2017 على التوالي.



لونا سولومون



لونا لاجئة إريترية فرت من بلدها ووصلت إلى سويسرا في عام 2015. وهي أم لطلفة صغيرة وتحترف لعب البندقية.



معصومة علي زادة



معصومة أصلها من أفغانستان، لكنها أمضت سنواتها الأولى في المنفى في إيران. بعد عودتها إلى كابول، ذهبت إلى المدرسة الثانوية والجامعة لدراسة الرياضة. عملت أيضًا كمعلمة رياضية ، وبدأت ركوب الدراجات مع مجموعة من الشابات الأخريات. في 2016 غادرت إلى فرنسا وتدرس الهندسة المدنية في جامعة ليل.



منى دهوك



فرت منى دهوك من سوريا عام 2018 لتنضم إلى والدتها في هولندا.



بدأت الجودو في دمشق عندما كانت في السادسة من عمرها فقط، مع أختها - التي لا تزال أيضًا تنافس في الجودو - بفضل والدهما، الذي كان مدرسًا للجودو.



نيجارا شاهين



ولد نيجارا في أفغانستان، وهي لاعبة جودو في فئة وزن أقل من 70 كجم. بدأت ممارسة الجودو عندما كانت في الحادية عشرة من عمرها، وتعيش كلاجئة في بيشاور بباكستان.



باولو أموتون لوكورو



فر باولو إلى كينيا وهناك شارك في العديد من الألعاب الرياضية واحترف ألعاب القوى. وكان قد شارك في دورة الألعاب الأولمبية ريو 2016 في الفريق الأولمبي للاجئين التابع للجنة الأولمبية الدولية.



بوبول ميسينجا



ينحدر بوبول في الأصل من بوكافو ، المنطقة الأكثر تضررًا من الحرب الأهلية في جمهورية الكونغو الديمقراطية من 1998 إلى 2003. بصفته لاعب جودو محترف مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية في المسابقات الدولية.



بعد سنوات من ظروف التدريب الصعبة ، قرر طلب اللجوء في البرازيل. وشارك في دورة الألعاب الأولمبية ريو 2016 كعضو في الفريق الأولمبي للاجئين.



روز ناثيكي لوكونين



غادرت لاعبة ألعاب القوى روز وعائلتها جنوب السودان بسبب الحرب ووصلوا إلى مخيم كاكوما للاجئين في عام 2002 .وتم اختيارها لدورة الألعاب الأولمبية ريو 2016 كجزء من الفريق الأولمبي للاجئين التابع للجنة الأولمبية الدولية، والتي كانت حاملة العلم بالنسبة له.



سعيد فضلولة



سعيد هو لاعب إيراني وراكب زورق ناجح شارك في مسابقات كبرى. فاز بالميدالية الفضية في دورة الألعاب الآسيوية في كوريا عام 2014. في عام 2015، بعد أن تلقى بعض التهديدات، قرر سعيد الفرار من بلاده بحثًا عن مكان أكثر أمانًا ويتدرب الآن ويعيش في ألمانيا.



ساندا الداس



أصلها من مدينة دمشق في سوريا، فقدت ساندا وعائلتها منزلهم وقررت الفرار بمفردها إلى هولندا عبر تركيا. وانضم إليها زوجها وابنها فيما بعد. تمت دعوتها من قبل الاتحاد الدولي للجودو للانضمام إلى برنامج دعم الرياضيين اللاجئين.



تاكلويني غابرييسوس



فر تاخلويني لاعب ماراثون الرجال من انعدام الأمن في إريتريا عندما كان يبلغ من العمر 12 عامًا فقط مع صديقه البالغ من العمر 13 عامًا. من هناك ، أمضى بعض الوقت في إثيوبيا والسودان ، قبل أن يقوم في النهاية بالرحلة الغادرة عبر سيناء إلى إسرائيل.



وائل شعيب



لاعب كاراتيه من دمشق في سوريا، حيث كان يعمل في مصنع نسيج وكمدرب كاراتيه. في عام 2015 ، بسبب النزاعات الدينية في مدينته ولأن الجيش قد تم تجنيده للقتال، اضطر إلى الفرار إلى أوروبا لحماية نفسه.



وسام سلامانة



لاعب ملاكمة سوري درس لبعض الوقت في المعهد العالي للسياحة قبل أن يعمل في وزارة النفط. كان عليه أن يتخذ القرار الصعب بالفرار من بلاده من أجل سلامة عائلته وليتمكن من مواصلة مسيرته الرياضية.



يعيش الآن في ساربروكن في ألمانيا مع زوجته وأطفاله الثلاثة.



يسرا مارديني



مع اشتداد الحرب غادرت السباحة السورية يسرا وشقيقتها دمشق في أوائل أغسطس 2015 ووصلت إلى برلين في سبتمبر 2015. تم اختيارها للمنافسة في ريو 2016 كجزء من أول فريق أولمبي للاجئين على الإطلاق، وتم تعيينها أصغر سفيرة للنوايا الحسنة للمفوضية في أبريل 2017.