الحيد المرجاني العظيم غير مصنف موقع تراث عالمي معرض للخطر في الوقت الراهن

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رغم التهديدات من التغير المناخي وجود الماء السيئة، لم يتم تصنيف الحيد المرجاني العظيم الواقع قبالة أستراليا على أنه موقع تراث عالمي معرض للخطر في الوقت الراهن على الأقل.

وقررت اللجنة المسؤولة بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) اليوم الجمعة في فوجو بالصين تأجيل القرار بشأن أكبر شعاب مرجانية في العالم.

اتبعت اللجنة طلب أستراليا بالتأجيل فيما أيدها أغلبية من 21 دولة عضوة.

ومن المقرر أن تقدم أستراليا حاليا تقريرا جديدا بشأن حالة الحيد المرجاني العظيم وصونه قبل مناقشة اللجنة مجددا إدراج هذا الموقع على القائمة الحمراء.

تمتد هذه الشعاب المرجانية الفريدة قبالة الساحل الشرقي لأستراليا على مساحة أكثر من 340 ألف كيلومتر مربع.