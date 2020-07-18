 أحمد حاتم: تعلمت السباحة في عمر 15 عاما - بوابة الشروق
الجمعة 23 يوليه 2021 2:47 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فصل حلا شيحة من نقابة المهن التمثيلية بعد تصريحاتها عن فيلم مش أنا؟

النتـائـج تصويت

أحمد حاتم: تعلمت السباحة في عمر 15 عاما

أمل محمود
نشر في: الجمعة 23 يوليه 2021 - 1:43 ص | آخر تحديث: الجمعة 23 يوليه 2021 - 1:51 ص

قال الفنان أحمد حاتم، إنه رُشح ضمن المنتخب الوطني للسباحة من قبل كابتن الفريق الذي يعرفه منذ أن كان يمارس رياضة السباحة في صغره.

وأضاف حاتم، خلال لقاء لبرنامج «معكم» الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي عبر فضائية «cbc»، مساء الخميس، أنه تعلم كل أنواع السباحة في عمر الـ15 عامًا، معلقًا على إصابته في يديه وأصابعه، أنه تعرض لحادث سير تسبب في تلك الإصابة.

وعلق أحد أعضاء المنتخب، أنه خائف من تواجد الفنان أحمد حاتم معهم خاصة وأنه لا يمارس السباحة منذ مدة، قائلًا: «أنا اللي كنت هسلمه وهو بعدي في الأول قولت هيضيعنا بس فاجئنا وجاب رقم ناس مش عارفة تجيبه لحد دلوقتي».

وسجل المنتخب الوطني للسباحة رقمًا جديدًا بموسوعة جينيس العالمية، بعد تحطيم الرقم المسجل سابقًا باسم المنتخب الإنجليزي، إذ استطاع 100 سباح مصري تحطيم الرقم المسجل باسم المنتخب الإنجليزي في سباق 50 مترا حرة الذي تحقق عام 2019.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك