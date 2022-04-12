قال الإعلامي عمرو أديب، إن المستشار (أيمن حجاج) الذي يحاكم بتهمة قتل زوجته الإعلامية شيماء جمال، كان فاسدا في أحكامه.

وأضاف خلال برنامجه "الحكاية" عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الجمعة: "عاوزين نلحق الناس الغلابة اللي اتحكم عليهم ظلم .. وعاوزين نعرف منه هو ظلم مين".

وتابع: "قضاء مصر شامخ وعادل .. جايز يكون حد في السجن أو يكون ظلم حد .. أكيد في جهة يجب أن تتحرك ويكون عبرة لمن يعتبر".

وأكمل: "أنا لا أتحدث عن قتل زوجته .. هذا الأمر متروك للقاضي.. أنا بتكلم عن واقعة فساد مزري .. القضاء في مصر يطهر نفسه بنفسه يجب كشف هذه التفاصيل وإعلانه للملأ".

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، في الجريمة، أن المستشار تلاحقه اتهامات بالفساد واستغلال الوظيفة القضائية بمساعدة زوجته الثانية في السر وشريكه المقاول.

تحقيقات القضية التي حصلت "الشروق" على نسخة منها، تناثرت فيها الروايات المختلفة عن أسباب قتل المذيعة، بدأت بتعرض القاضي لتهديدات مستمرة بالإعلان عن الزوج السري وبمقاطع مصورة للعلاقة الزوجية لمساومته بالمال، وانتهت بتوجيه اتهامات فساد لحجاج باستغلال وظيفته في طلب الحصول على رشاوى من المتقاضين بطريقة غير مباشرة، لتكون سبب أوقع لارتكاب الجريمة خصوصًا مع احتفاظ القتيلة بأوراق تهدد سمعة القاضي.

وكما نشرت "الشروق" في مهد الكشف عن جريمة القتل، من اشتغال القاضي المتهم بالأعمال التجارية بالمخالفة للقانون واستغلال منصبه في نادي قضاة مجلس الدولة، تواصل نشر ما نسب للقاضي من اتهامات فساد من واقع التحقيقات في قضية قتل زوجته الثانية.

الاتهامات التي تحقق فيها النيابة بشأن اتهام القاضي أيمن حجاج بطلب الرشوة، كشفتها أقوال حسين الغرابلي المتهم الثاني في جريمة قتل شيماء جمال، والتي قال فيها إن القاضي أيمن حجاج خشي من زوجته المذيعة لأنها كانت تتوسط فيما بينه وبين المتقاضين أصحاب المصلحة في الدعاوى المنظورة أمامه، وتتحصل له منهم على مبالغ مالية مقابل ذلك، وهددته بإفشاء هذا الأمر في جهة عمله.

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مقتل شيماء جمال.. التحقيقات: اتهامات بالفساد تطال القاضي والمقاول بالاشتراك مع المذيعة



