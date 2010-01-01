وزير الدفاع البولندي ينتقد العروض الألمانية في تبادل الدبابات ويعتبرها غير كافية

انتقد وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشاك، العروض التي قدمتها الحكومة الألمانية حتى الآن في العملية المعروفة باسم "التبادل الدائري" للدبابات، واعتبرها غير كافية.



ويعني التبادل الدائري أن يقوم أعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) من دول شرق أوروبا بتوريد أسلحة سوفيتية الصنع إلى أوكرانيا على أن تحصل هذه الدول في المقابل على أسلحة من ألمانيا لتعويضها عن الأسلحة التي أرسلتها إلى أوكرانيا.



وفي مقابلة مع بوابة "دبليو بوليتيس. بي إل" البولندية، قال السياسي المنتمي إلى حزب القانون والعدالة، إن الحكومة الألمانية قدمت إلى وارسو مؤخرا عرضا بشأن توريد 20 دبابة طراز ليوبارد (2 إيه 4).



ونشرت البوابة مقطتفات من المقابلة اليوم السبت.



وأخذ بلاشاك على الجانب الألماني أن إعداد هذه الدبابات لتصبح في حالة قابلة للتشغيل سيستغرق نحو 12 شهرا، كما أن بلاده تتوقع الحصول على كتيبة دبابات على الأقل تضم 44 عربة مجنزرة.



ولم يحدد بلاشاك كيف ستسير المفاوضات بعد ذلك.



وأضاف الوزير: "بالتأكيد هناك هدايا لا يتعين على المرء أن يقبلها إلا بقدر كبير من الحذر إذ إن قيمتها المتدنية سيتم استخدامها لاحقا كستارة مفيدة في إخفاء الواقع الأكثر وحشية بقدر كبير".



كان نائب وزير الخارجية البولندي، شيمون شينكوفسكي فيل سيك، قد قال في تصريحات لمجلة "دير شبيجل" الألمانية، أمس الجمعة: "أثبتت الوعود الألمانية بالتبادل الدائري للدبابات أنها مناورة خادعة"، مضيفا أن بولندا ترى العروض الألمانية غير مقبولة، وبالتالي تعتمد الآن على مساعدة شركاء آخرين في حلف شمال الأطلسي (الناتو).



كانت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اعترفت في وقت سابق بأن استراتيجية "التبادل الدائري" لتوريد أسلحة إلى أوكرانيا لا تسري كما كان مقررا لها.



وفي المقابل، رفضت الوزيرة الانتقادات الشديدة من جانب الحكومة البولندية، التي اتهمت ألمانيا مؤخرا بعدم الوفاء بوعودها، وممارسة مناورات خادعة في التبادل الدائري للدبابات.



كانت بولندا العضو في الناتو دعمت جارتها أوكرانيا بأكثر من 200 دبابة سوفيتية الصنع في حربها ضد روسيا.



وكانت دوائر في وزارة الدفاع الألمانية ذكرت أمس الجمعة أنه برلين عرضت على بولندا تقديم 100 دبابة ليوبارد 1 متوفرة في حالة جيدة كتعويض، غير أن بولندا رفضت العرض بوصف هذه الدبابات شديدة القدم، وأضافت هذه الدوائر أنه كان من الواضح أن بولندا تصر على الحصول على دبابات ليوبارد 2، وأردفت أن من غير الممكن توريد هذه الدبابات من مخزونات الجيش الألماني.