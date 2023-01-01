استقبال خاص من جماهير الزمالك في السعودية للاعبي الفريق

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حرصت رابطه مشجعي الزمالك فى المملكة العربية السعودية على استقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام باب فندق الإقامة.

وحرصت الجماهير على الهتاف للاعبين، بينما قام لاعبو الفريق برد التحية للجماهير .

ووصلت بعثة الزمالك إلى السعودية استعدادا للمشاركة في البطولة العربية المقرر انطلاقها يوم 27 يوليو الحالي.

ويرأس البعثة جمال عبد الحميد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك.

وتضم قائمة الزمالك لخوض البطولة كلا من :

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحى - محمد نديم.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثى - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري - محمد طارق – أحمد فتوح - حاتم سكر - أحمد زكي.

خط الوسط: محمد أشرف " روقا" - نبيل عماد دونجا - حمدي علاء - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو " - يوسف إبراهيم "أوباما" – سيد عبد الله "نيمار" – أحمد عبد الرحيم "ايشو" – إبراهيما نداى – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيرى – ناصر منسى – علي ياسر.

ويبدأ الزمالك مشواره بالبطولة العربية بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي يوم الجمعة 28 يوليو ثم الشباب السعودي يوم الإثنين 31 من الشهر ذاته، ثم النصرالسعودي يوم 3 أغسطس المقبل.