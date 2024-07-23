انقطاع المياه عن بعض مناطق القاهرة 14 ساعة غدا

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن انقطاع المياه غدًا في عدد من المناطق لمدة 14 ساعة، بسبب أعمال تحويل مسار خط الطرد بقطر 1000 مم في رافع الاستثمار، والذي يتعارض مع غرفة الدفع الخاصة بالخطوط الطاردة لمحطة أبو عويقل الجديدة بقطر 1400 مم.

سيتأثر بانقطاع المياه مناطق: جميع مراحل زهراء مدينة نصر، وإسكان الضباط (2000-4000)، وإسكان زاهر، وجبل الكعبة، ومدينة هليوبوليس الجديدة بالحي العاشر، والمرحلتين 5 و6 بمدينة الأمل في مدينة نصر.

كما ستشهد مناطق أخرى ضعفا في ضغط المياه مثل: المنطقة الأولى والثانية بمدينة الأمل، ومنطقة الاستثمار بالمقطم، وزهراء المعادي.

سيبدأ انقطاع المياه الساعة 12 منتصف الليل يوم الأربعاء حتى الساعة 2 ظهر الخميس.

وناشدت الشركة، أصحاب المخابز والمستشفيات بتأمين احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

كما أعلنت الشركة توفير سيارات مياه صالحة للشرب في المناطق المتأثرة، ويمكن طلبها بالاتصال على الخط الساخن 125 أو خدمة الواتساب على الرقم 01206665125.



