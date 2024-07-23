ميانمار: رئيس المجلس العسكري يتولى الرئاسة وسط تأجج الحرب الأهلية

أعلنت السلطات في ميانمار أن رئيس المجلس العسكري وقائد الجيش مين أونج هلاينج سيتولى مسئوليات القائم بأعمال رئيس البلاد، الذي يعاني من مرض خطير، وذلك قبل نحو أسبوع من اتخاذ المجلس قرارا بما إذا كان سيعلن تمديد حالة الطوارئ في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا والتي تخوض حربا أهلية، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.

ونقلت بلومبرج عن وزارة الإعلام قولها ، إن مسؤوليات القائم بأعمال الرئيس مينت سوي /73 عاما/ تم نقلها لرئيس المجلس العسكري أمس الاثنين بعد قيام سوي بإجازة طبية بسبب معاناته من "اضطرابات عصبية".

يشار إلى أن منصب الرئيس في ميانمار في غالب الأمر يكون شرفيا ، بيد أنه منذ الانقلاب العسكري في فبراير 2021 ، اعتمد المجلس العسكري على سوي لمنحه شيئ من الشرعية كحكومة، فيما يواصل حربه ضد الجماعات العرقية المسلحة وتطلعه لتحسين وضع اقتصاد البلاد المنهار.

وسيترأس هلاينج اجتماع مجلس الأمن والدفاع الوطني المقرر في 31 يوليو الجاري.

وستقرر حينها أعلى سلطة في البلاد ما إذا كانت ستقوم بتمديد أحكام الطوارئ ، التي فرضت للمرة الأولى بعد تولى الجيش مقاليد السلطة.

وبتوليه المنصب الجديد، سيحدد رئيس المجلس أيضا موعد إجراء الانتخابات المقبلة.

يشار إلى أن النظام العسكري الذي يحكم البلاد وعد بإجراء انتخابات بعد أكثر من عامين من الانقلاب لكنه قام بتأجيلها حتى عام 2025، معللا ذلك بسوء الوضع الأمني في البلاد.