المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: ارتفاع ضحايا مجزرة خان يونس إلى 89 شهيدا و263 إصابة

نشر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، صباح الثلاثاء، تحديثًا حول عدوان الاحتلال الإسرائيلي على محافظة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وقال في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، إن العدوان على خان يونس أسفر عن سقوط 89 شهيدًا، و263 إصابة، إضافة إلى 68 مفقودًا.

وأشار المكتب إلى تلقي 1217 مناشدة من عائلات محاصرة، ذاكرًا أن قصف الاحتلال طال 190 منزلاً ومبنىً سكنياً، بينها 13 منزلًا قصفها الاحتلال فوق رؤوس ساكنيها.

ولفت إلى تنفيذ الاحتلال 130 غارة وقصفا بالطائرات والدبابات، معربًا عن إدانته لاستمرار ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي لهذه المجازر المروّعة ضد المدنيين والنازحين.

وحمّل الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية المسئولية الكاملة عن استمرار هذه المجازر، مطالبًا المجتمع الدولي وكل دول العالم الحر بوقف هذا العار وهذه المجازر فوراً.