وزير ألماني يحذر من هيمنة عدد ضئيل من الشركات على مجال السفر إلى الفضاء

خلال زيارة لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، حذر وزير العمل الألماني هوبرتوس هايل من هيمنة محتملة لعدد ضئيل من الشركات على السفر إلى الفضاء في المستقبل.

وقال هايل في مقابلة عبر الفيديو مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في مدينة هيوستن الأمريكية: "لا ينبغي أن تكون هناك هيمنة لبضع شركات، نرى بشكل متزايد أن شركات كبرى خاصة في مجال التكنولوجيا تتجه نحو مجال السفر إلى الفضاء - بالطبع أيضا للقيام بأعمال تجارية".

يأتي ذلك خلفية تعاون البلدان المهتمة بمجال السفر إلى الفضاء بشكل وثيق مع شركات خاصة مثل "سبيس إكس" التابعة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك لعدة سنوات - وذلك أيضا لتقليل تكاليف السفر المرتفعة إلى الفضاء. وعلى سبيل المثال كلفت وكالة "ناسا" شركة "سبيس إكس" بجلب محطة الفضاء الدولية "آي إس إس" من الفضاء في عام 2030، وذلك عندما تتوقف المحطة عن العمل بعد أكثر من 30 عاما.

ويرى هايل أن التعاون بين الدولة وقطاع الأعمال مهم في هذا المجال، مؤكدا في المقابل أنه لا يمكن تحقيق التوازن الضروري بين المصالح العامة والخاصة إلا من خلال التعاون بين الدول، وقال: "في ناسا نتعلم أن القضايا الكبرى في عصرنا لا يمكن حلها إلا من خلال تعاون دولي".

تجدر الإشارة إلى أنه منذ عام 1998 يتم تشغيل محطة الفضاء الدولية من قبل وكالة "ناسا" ووكالات الفضاء في أوروبا وكندا واليابان وروسيا.

ولا يعترض هايل بشكل مبدئي على انخراط الشركات في هذا المجال من أجل تحقيق الربح، إلا أنه أوضح قائلا: "الأمر الواضح أيضا هو أنه يجب أن تكون هناك قواعد في هذه المرحلة"، مشيرا إلى أنه يتعين على الدول بوجه عام التأكد من أن "التقدم الذي يتم تحقيقه - على سبيل المثال من خلال السفر إلى الفضاء، ومن خلال الأبحاث، ومن خلال التكنولوجيات الحديثة - لا يمثل تقدما بالنسبة لقليلين، بل بالنسبة لكثيرين".