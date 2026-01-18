وزير خارجية السعودية يبحث المستجدات الإقليمية في اتصالات هاتفية مع نظرائه في تركيا والأردن والعراق

تلقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود اتصالات هاتفية اليوم السبت من عدد من نظرائه العرب والأجانب.

وتلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، حيث جرى خلال الاتصال التطرق إلى المستجدات في المنطقة، وتبادل وجهات النظر بشأنها، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

كما تلقى فيصل بن فرحان اتصالا هاتفيا من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، وجرى خلال الاتصال، بحث المستجدات الإقليمية، والمساعي المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما تلقى وزير الخارجية السعودي اتصالا هاتفيا من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية جمهورية العراق فؤاد حسين، وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية، وبحث آخر التطورات الإقليمية، والجهود المبذولة بشأنها.