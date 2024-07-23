الروائية منصورة عز الدين تكشف عن تجاربها الأدبية في ندوة بمكتبة الإسكندرية

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حلّت الكاتبة والروائية المصرية منصورة عز الدين ضيفةً على معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب، في ندوة بعنوان "لقاء مفتوح مع منصورة عز الدين"، أدارت اللقاء الكاتبة هند جعفر، مسؤولة الإعلام بقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية.

وتناول الحوار تجارب ورش الكتابة التي أدارتها منصورة مؤخرًا في مصر وخارجها، وآخرها تجربة تدريس الكتابة الإبداعية للمشاركين في برنامج BTL التابع لجامعة أيوا بالولايات المتحدة الأمريكية.

كما تناولت منصورة بالتحليل الفرق بين التجربتين، خاصةً وأن الأولى أنتجت عددًا من الروايات المهمة لشباب الروائيين المصريين.

كما تناول اللقاء ولع منصورة بالتراث الإسلامي وعوالم "ألف ليلة وليلة"، وشغفها بأدب الرحلات، خاصةً بعد إصدار كتابها "خطوات في شنغهاي" الحاصل على جائزة ابن بطوطة لأدب الرحلات.

وتطرقت الأسئلة كذلك إلى عوالم منصورة الروائية، خاصةً روايات "أخيلة الظل"، و"جبل الزمرد"، و"وراء الفردوس"، و"بساتين البصرة"، الصادرة عن دار الشروق، وأسدت منصورة عز الدين خلال اللقاء عدة نصائح لشباب الروائيين الذين حضروا الندوة.

كما تحدثت عز الدين عن خبرتها في الكتابة منذ عملها الأول "ضوء مهتز" وحتى عملها الأخير "أطلس الخفاء"، الصادر عن دار الشروق.

وناقشت منصورة، التي تشغل منصب نائب رئيس تحرير جريدة "أخبار الأدب"، أحوال الصحافة الثقافية هذه الأيام، وكيفية تقديم جرعة ثقافية مناسبة لقارئ اليوم.

جدير بالذكر أن روايتي "بساتين البصرة" و"ما وراء الفردوس" وصلتا على الترتيب إلى القوائم الطويلة والقصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية (البوكر)، فيما حصدت "جبل الزمرد" جائزة أفضل رواية من معرض الشارقة الدولي للكتاب.

وحصلت المجموعة القصصية "نحو الجنون" على جائزة أفضل مجموعة قصصية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، ووصلت مجموعة "مأوى الغياب" إلى القائمة القصيرة لجائزة الشيخ زايد للآداب.