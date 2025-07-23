وفد أمريكي يجري مباحثات مع مسئولين أتراك وسوريين وعراقيين بأنقرة

يجري وفد من وزارة الخزانة الأمريكية، مباحثات في العاصمة التركية أنقرة ومدينة إسطنبول مع مسئولين أتراك وسوريين وعراقيين، بحسب ما أرودته وكالة أنباء "الأناضول" التركية، اليوم الأربعاء.

وأفاد بيان صادر عن القنصلية الأمريكية في إسطنبول، بأن "الوفد تترأسه آنا موريس، القائمة بأعمال مساعد وزير الخزانة الأمريكي لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب، ووصل أنقرة الأحد"، مضيفا أن "الوفد الأمريكي يجري مباحثات في كل من أنقرة وإسطنبول مع مسئولين وممثلين عن مؤسسات مالية من تركيا وسوريا والعراق".

وأوضح البيان، أن المباحثات تركز على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع العقوبات المفروضة على سوريا.

وأكد البيان، استعداد وزارة الخزانة الأمريكية لتقديم الدعم للإدارة السورية الجديدة لتعزيز قدراتها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.