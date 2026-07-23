وزيرا الطيران والنقل يشهدان توقيع بروتوكول لتطوير وصيانة الممرات والطرق الداخلية بالمطارات المصرية

شهد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، والفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، اليوم، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الشركة المصرية للمطارات، والشركة المصرية لإنشاء وصيانة مرافق النقل والمطارات، لتنفيذ مشروعات رفع كفاءة وصيانة الممرات الرئيسية والخدمية والطرق الداخلية بالمطارات.

وقع البروتوكول الطيار وائل النشار، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، والمهندس صبحي ربيع، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لإنشاء وصيانة مرافق النقل والمطارات، بحضور وزيري الطيران المدني والنقل.

وأكد الجانبان أن البروتوكول يأتي في إطار جهود الشركة المصرية للمطارات لتطوير المطارات التابعة لها، من خلال تنفيذ خطط مستمرة لرفع كفاءة البنية التحتية والمنشآت، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، بما يتوافق مع أحدث المعايير الدولية في تشغيل وإدارة المطارات.

وقال الدكتور سامح الحفني إن توقيع البروتوكول يعكس توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الخبرات والإمكانات الوطنية، وترسيخ التكامل بين مؤسساتها، بما يضمن تنفيذ المشروعات التنموية بأعلى معايير الجودة والكفاءة، ويعزز جاهزية المطارات المصرية لاستيعاب النمو المتزايد في حركة النقل الجوي.

وأضاف أن تطوير المطارات يمثل أحد المحاور الاستراتيجية لوزارة الطيران المدني، باعتبارها بوابات الدولة الحضارية ومحركًا رئيسيًا لدعم السياحة والتجارة والاستثمار، موضحًا أن الوزارة تنفذ رؤية متكاملة تستهدف تحديث البنية التحتية، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتطبيق أحدث النظم والتقنيات، بما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات وتعزيز تنافسيتها إقليميًا ودوليًا.

وأشار وزير الطيران المدني إلى أن الشراكة مع مؤسسات الدولة تمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل المؤسسي، وتعكس الثقة في الكفاءات الوطنية وما تمتلكه من خبرات فنية وهندسية متخصصة، بما يسهم في تنفيذ المشروعات بكفاءة وجودة عالية، وتعظيم الاستفادة من الموارد، وترسيخ مبادئ الاستدامة، دعمًا لجهود الدولة في بناء منظومة طيران مدني حديثة تواكب متطلبات التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030.