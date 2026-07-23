حريق على ناقلة نفط في البحر الأحمر بعد تعرضها لقذيفة مجهولة

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة في وقت متأخر من يوم الأربعاء، إن ناقلة في البحر الأحمر أصيبت بقذيفة مجهولة تسببت في اندلاع حريق على متنها.

وأفادت الهيئة بأن ربان السفينة أبلغ عن وقوع الحادث على بعد نحو 70 ميلا بحريا، أي قرابة 130 كيلومترا، جنوب غربي مدينة الشقيق في السعودية.

ويكافح أفراد الطاقم الحريق، بينما لم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار بيئية. وفتحت السلطات تحقيقا في الحادث.

وفي التوقيت نفسه تقريبا، قالت ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في اليمن إنها هاجمت ناقلتي نفط سعوديتين انتهكتا "حصارا" أعلنت الجماعة فرضه في البحر الأحمر.

وقالت الميليشيا إن الهجمات استخدمت فيها صواريخ باليستية وصواريخ كروز وطائرات مسيرة. وأضافت أن حرائق اندلعت على متن السفينتين، وأن نحو 10 سفن أخرى اضطرت إلى العودة أدراجها.

ولم يتضح ما إذا كان التقريران يشيران إلى الحادث نفسه.