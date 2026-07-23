ألمانيا تفتح باب المنافسة أمام عدة عروض للحصول على طائرة قتالية ذاتية القيادة

تعتزم ألمانيا تقييم عدة عروض لاختيار طائرة قتالية ذاتية القيادة، في تراجع عن موقفها قبل شهر واحد فقط، حين بدا أن الحكومة على وشك المضي قدما في قبول عرض قدمته شركة "بوينج".

وقال نائب وزير الدفاع الألماني، نيلس شميد، ردا على أسئلة بشأن الخطوات التالية، إن "الأمر لا يتعلق بقرار لصالح شركة بعينها أو ضدها"، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف شميد أنه "سيتم إعادة تقييم الأمر، لأن خبراءنا قالوا: دعونا نتوقف قليلا ونلقي نظرة على جميع الخيارات المتاحة".

وقالت مصادر مطلعة، طلبت عدم الكشف عن هويتها نظرا لأن المناقشات لا تزال خاصة، إن الحكومة ستقيم عرض نموذج الطائرة MQ-28 Ghost Bat الذي قدمته شركة بوينج إلى جانب عرضين منافسين من شركتي هيلسينج وهينسولدت، بالإضافة إلى نموذج قدمته شركة إيرباص وشريكتها كراتوس ديفنس.