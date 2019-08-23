 تفريغ 6299 طن رخام وتداول 33 سفينة بموانئ بورسعيد - بوابة الشروق
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تفريغ 6299 طن رخام وتداول 33 سفينة بموانئ بورسعيد

محسن عشرى
نشر فى : الجمعة 23 أغسطس 2019 - 4:58 م | آخر تحديث : الجمعة 23 أغسطس 2019 - 4:58 م

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي)، أن إجمالي حركة السفن، اليوم الجمعة، 33 سفينة، حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وغادر الميناء 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن.

كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة وهى السفينة AYSHA M، والتى ترفع علم كوموروس ويبلغ طولها 97 مترا والغاطس 6.4 مترا، وذلك لتفريغ 6299 طن رخام.

ومغادرة سفينة بضائع عامة، ومتواجد على الأرصفة 4 سفن، ومن المنتظر دخول سفينتين.

وجار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء؛ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

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