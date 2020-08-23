تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور

تباينت أسعار الخضروات والفاكهة، اليوم الأحد، في سوق العبور وفقا لآخر التحديثات على النحو التالي:

كيلو الطماطم من 1.65 إلى 3.35 جنيه.

البطاطس من 1.5 إلى 3.5 جنيه.

البصل من 2.25 إلى 3.75 جنيه.

الكوسة بين 3 إلى 6 جنيهات.

الفاصولياء من 12 إلى 16 جنيها.

الباذنجان البلدي من 0.75 إلى 2.25 جنيه.

الفلفل الرومي من 2.5 إلى 5 جنيهات.

الفلفل الحامي من 1.5 إلى 3 جنيهات.

الخيار البلدي من 3 إلى 5 جنيهات.

البامية من 12 إلى 18 جنيها.

وجاءت أسعار الفاكهة على النحو التالي:

البرتقال الصيفي من 10 إلى 17 جنيها.

الليمون البلدي من 3 إلى 6 جنيهات.

عنب بناتي أصفر من 4 إلى 7 جنيهات.

التفاح المصري من 10 إلى 16 جنيها.

مانجو بلدي من 5 إلى 10جنيهات.

البطيخ من 12 إلى 18 جنيها.

الخوخ المستورد بسعر 15 جنيها.