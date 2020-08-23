 تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور - بوابة الشروق
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تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور

سوق العبور تصوير ابراهيم عزت
سوق العبور تصوير ابراهيم عزت
أميرة عاصي:
نشر في: الأحد 23 أغسطس 2020 - 11:54 ص | آخر تحديث: الأحد 23 أغسطس 2020 - 11:54 ص

تباينت أسعار الخضروات والفاكهة، اليوم الأحد، في سوق العبور وفقا لآخر التحديثات على النحو التالي:

كيلو الطماطم من 1.65 إلى 3.35 جنيه.
البطاطس من 1.5 إلى 3.5 جنيه.
البصل من 2.25 إلى 3.75 جنيه.
الكوسة بين 3 إلى 6 جنيهات.
الفاصولياء من 12 إلى 16 جنيها.
الباذنجان البلدي من 0.75 إلى 2.25 جنيه.
الفلفل الرومي من 2.5 إلى 5 جنيهات.
الفلفل الحامي من 1.5 إلى 3 جنيهات.
الخيار البلدي من 3 إلى 5 جنيهات.
البامية من 12 إلى 18 جنيها.

وجاءت أسعار الفاكهة على النحو التالي:

البرتقال الصيفي من 10 إلى 17 جنيها.
الليمون البلدي من 3 إلى 6 جنيهات.
عنب بناتي أصفر من 4 إلى 7 جنيهات.
التفاح المصري من 10 إلى 16 جنيها.
مانجو بلدي من 5 إلى 10جنيهات.
البطيخ من 12 إلى 18 جنيها.
الخوخ المستورد بسعر 15 جنيها.


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