تقرير: مقاول على صلة بالرئاسة في جنوب إفريقيا حقق أرباحا 800% من بيع معدات حماية شخصية للحكومة

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كشف تقرير إخباري، أن شركة مرتبطة بزوج المتحدثة باسم رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، حققت أرباحا بـ800% من بيع معدات حماية شخصية لمكافحة كورونا للحكومة.

ونقل موقع "صنداي تايمز" الجنوب إفريقي هذا عن أوراق قضائية مقدمة من "وحدة التحقيق الخاصة"، وتتعلق بثانديسيزوي مادزيكين ديكون زوج المتحدثة خوسيلا ديكو.

ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء فإن خوسيلا ديكو بدأت إجازة في يوليو بعدما تردد أن شركة يملكها زوجها ربحت 125 مليون راند من عقد لتوريد معدات حماية لإدارة الصحة في إقليم جوتنج وسط البلاد.

وكان تم الإعلان في وقت سابق من الشهر الجاري أن جنوب إفريقيا تحقق في عقود مرتبطة بفيروس كورونا بقيمة 292 مليون دولار.