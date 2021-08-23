رئيس جامعة الزقازيق يتفقد مستشفى العاشر استعدادا لدخوله الخدمة

تفقد الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، اليوم الإثنين، مستشفى العاشر من رمضان الجامعي التابع لجامعة الزقازيق، استعدادًا لدخوله الخدمة أكتوبر المقبل.

ورافق رئيس الجامعة في الزيارة، اللواء محمد حمدي نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات والتوريدات، والدكتور عبد السلام عيد عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، والدكتور رمضان نافع مستشار رئيس الجامعة لإدارة المستشفيات، والدكتور وائل صبري المشرف العام للشؤون العلاجية، والمهندس علاء الحضري نائب رئيس جهاز تنمية العاشر من رمضان، والدكتورة حنان الجبالي مدير إدارة الصيادله بمستشفى العاشر من رمضان.

جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والارتقاء بأداء المستشفيات الجامعية.

وخلال الزيارة تفقد رئيس الجامعة، ما تم توريده بالفعل للمستسفى من أجهزة النفايات، والمطبخ، ومحطة مياه الغسيل الكلوي، إضافة إلى الفرش غير الطبي، وأسرة المرضى، وتجهيزات غرف الإقامة، وبعض الأجهزة الطبية مثل جهاز قسطرة القلب وجهازي الأشعة المقطعية، ووصلت التوريدات إلى نسبة 40% ولا زالت توريدات تجهيز المستشفى مستمرة خلال الأسابيع المقبلة، تمهيداً للتشغيل الجزئي في أكتوبر المقبل.

يذكر أن مستشفى العاشر من رمضان، من المشاريع القومية التي تستعد جامعة الزقازيق لدخولها الخدمة، والذي تبلغ تكلفته ما يزيد عن 900 مليون جنيه، حيث يتكون من المبنى الرئيسي الذي يبلغ إجمالي مساحته 22000 متر مربع، ويضم 286 سريرًا، منها 90 سرير رعاية مركزة، و14 غرفة عمليات ومناظير، إضافة إلى المعامل وبنك الدم وأجهزة الأشعة، والمبنى التعليمي والمسجد.