صعود جماعي لمؤشرات البورصة عند الإغلاق

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعى فى نهاية تعاملات اليوم، حيث ارتفع المؤشر الرئيسى «إيجى إكس 30» بنسبة 1.81% ليغلق عند مستوى 10884.29 نقطة.

كما صعد المؤشر «إيجي إكس 100» بنسبة 1.52% ليغلق عند مستوى 3932.91 نقطة، وارتفع أيضًا مؤشر «إيجي إكس 70» بنسبة 1.81% ليغلق عند مستوى 10884.29 نقطة.

وعزا محمد أبوباشا، محلل الاقتصاد الكلى فى المجموعة المالية هيرميس، ارتفاع السوق إلى تعويض الخسائر خلال الجلسات السابقة، بعد الانخفاضات التى شهدتها متأثرة بالاضطرابات التى تحدث فى الأسواق العالمية مع مخاوف متحور دلتا.

وأضح أن السوق كانت مرتفعة بدعم من النتائج الإيجابية للشركات وارتفاع سهم التجارى الدولى صاحب الوزن النسبى الأكبر فى المؤشر الثلاثينى.

وقالت منى مصطفى، محلل الاقتصادى بشركة عربية أون لاين للوساطة فى الأوراق المالية، إن البورصة ارتفعت نتيجة لظهور قوة شرائية، إضافة إلى ارتفاع الأسهم القيادية.

وأوضحت مصطفى، أداء السوق يشير إلى أن موجة جنى الأرباح تتحرك فى شكل عرضى بين حدود مستويات الـ10670 نقطة، و11060 نقطة، وبالتالى سترتفع السوق إلى مستويات الـ11 ألف نقطة مرة أخرى.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين إلى البيع بصافي قيمة 1,693 مليار جنيه، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين العرب إلى الشراء بصافي قيمة 163,917 مليون جنيه، كما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب إلى الشراء بصافي قيمة 1,529 مليار جنيه.