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استقرت أسعار الحديد والأسمنت، خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة.

وجاءت أسعار الحديد، على النحو التالي:

حديد عز 14600 جنيه.

حديد بشاي 14500 جنيه.

حديد العتال 14500 جنيه.

حديد المراكبي 14300 جنيه.

حديد المصريين 14550 جنيها.

حديد العشري 14300 جنيه.

حديد مصر 14300جنيه.

وجاءت أسعار الأسمنت، كما يلي:

استقر أسمنت سيناء عند 870 جنيها.

واستقر أسمنت السويس عند 880 جنيها.

واستقر أسمنت وادي النيل ليسجل 870 جنيها.

واستقر أسمنت حلوان ليسجل 890 جنيها.

واستقر سعر مصر للأسمنت قنا ليسجل 870 جنيها.

واستقر أسمنت السويدي ليسجل 920 جنيها.

وترتبط تلك الأسعار بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها تشمل تكلفة النقل، وتعتبر أسعار استرشادية تخضع للزيادة أو النقصان حسب الكميات المتوفرة من المنتج في كل محافظة.