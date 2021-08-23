عضو الزمالك: الحديث عن انتهاء الدوري غير صحيح

يرى حسام المندوه عضو مجلس إدارة الزمالك، أن بطولة الدوري لم تنته بعد، مشيراً إلى أنه يجب خوض لقاء الإنتاج الحربي وكأنها مباراة البطولة.

وقال المندوه في تصريحات لقناة "اون تايم سبورتس 1": "المنطق هو أن الدوري لم ينته بعد، ممكن أن ينتهي يوم الثلاثاء أو تحدث مشكلة ونعلم ذلك جيداً، والدوري لم يحسم بعد ولكن "ربنا يكرم ان شاء الله".

وأضاف: "المباراة القادمة ستكون صعبة جدا، وسنعتبرها مباراة البطولة وإذا فكرنا بهذا المنطق سنفوز بالبطولة".

وأكمل عضو الزمالك: "ليس لي دخل بموضوع جنش وما سيراه المدير الفني هو ما سيحدث، ولا أريد التعليق عن هذا الأمر، وهذا الأمر يختص به كارتيرون وحسين لبيب رئيس النادي، والأهم هو التركيز على الدوري لأن فاضل لنا خطوة".