الصدر يدعو أتباعه إلى الانسحاب من أمام مقر مجلس القضاء الأعلى العراقي

دعا المتحدث باسم الزعيم الشيعي مقتدى الصدر اليوم الثلاثاء أتباع الزعيم الشيعي المعتصمين قبالة مبنى مجلس القضاء الأعلى في العراق إلى الانسحاب والإبقاء على خيم الاعتصام.



وقال صالح محمد العراقي في بيان صحفي من أجل الحفاظ على "سمعة الثوّار ولعدم تضرر الشعب أنصح بالانسحاب وإبقاء الخيم تحت عنوان ولافتة /اعتصام شهداء سبايكر/ و /أهالي الموصل/ و /استرجاع الأموال المنهوبة/و /محاسبة وإقالة الفاسدين بلا إنحياز/ و/ فصل الادعاء العام و قضاء مستقل ونزيه/ وغيرها من العناوين التي يريد الشعب تحقيقها".



ودعا إلى "استمرار الاعتصامات أمام البرلمان إن شئتم ذلك فالقرار قرار الشعب".