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هشام يكن: عواد أهم أسباب نجاح الزمالك

الشروق
نشر في: الثلاثاء 23 أغسطس 2022 - 4:51 م | آخر تحديث: الثلاثاء 23 أغسطس 2022 - 4:51 م

أكد هشام يكن، نجم نادي الزمالك والمنتخب الوطني الأسبق، أن الفريق عاش موسما استثنائي، وقاتل بجدارة من أجل تحقيق الدوري واستحق اللقب عن جدارة.

وتابع يكن خلال مداخلة مع برنامج ديربي على إذاعة القاهرة الكبرى: "جوسفالدو فيريرا المدير الفني نجح في التعامل مع الزمالك بشكل رائع وتخطى صعوبات كانت تعيق أي مدير فني آخر".

وأضاف يكن: "فيريرا رغم رحيل عدد من اللاعبين وأهم الأعمدة مثل طارق حامد ومحمد أبو جبل وأشرف بن شرقي، إلا أنه قاد الفريق بحنكة وحكمة، والتعامل النفسي ساعده في التتويج باللقب".

وأتم: "محمد عواد حارس المرمى من أهم الأسباب لتحقيق لقب هذا الموسم بسبب تواجده في وقت صعب وتحمل المسؤولية، ويأتي بعده أحمد سيد زيزو الأفضل في الدوري، الذي حمل الفريق على عاتقه".


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