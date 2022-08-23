المقاولون يهزم فاركو ويشعل صراع الهبوط بالدوري

حقق فريق المقاولون العرب، فوزا غاليا مساء اليوم الثلاثاء، أمام فاركو بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي اقيم على ملعب الجبل الأخضر، ضمن مباريات الجولة الـ 32 للدوري الممتاز.

وبدأت رغبة المقاولون العرب مبكرة بتحقيق الفوز وذلك منذ الدقيقة الثانية التي أرسل فيها محمود حمادة تمريرة رائعة لأحمد شريف الذي استلم الكرة خلف المدافعين ثم سدد الكرة ولكن شتتها فاروقا نور الدين قبل دخولها للمرمى.

ورغم تورط المقاولون في الدقيقة 31 عندما تم إشهار البطاقة الحمراء لمحمود عبدالعزيز بسبب التدخل المتهور على البحراوي، إلا أن ذئاب الجبل نجح في الخرود بالثلاث نقاط من المباراة.

ومع بداية الشوط الثاني، حاول لاعبو فاركو تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 62 عن طريق تسديدة أحمد مودي من داخل منطقة الجزاء والتي ارتدت من العارضة.

وعادل حكم المباراة كفة الفريقين في البطاقات الحمراء في الدقيقة 63 بعدما أشهر البطاقة الحمراء لكينجسلي سوكاري، لاعب فاركو بسبب عرقلته للاعب جون أوكلي وهو منفرد بالحارس من على حدود منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 74 سجل المقاولون العرب الهدف الأول عن طريق جون أوكلي، وفي الدقيقة 83 أضاف مامادو نديكو الهدف الثاني ليخطف الثلاث نقاط في 9 دقائق فقط ويشعل صراع الهبوط.

وبهذه النتيجة، خرج المقاولون من عنق الزجاجة حيث تواجد في المركز الـ 15 برصيد 32 نقطة، فيما تجمد رصيد فاركو عند النقطة 40 في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري العام.