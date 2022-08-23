محكمة باكستانية تنظر في تصريحات عمران خان في جلسة استماع اليوم

تنظر محكمة باكستانية، اليوم الثلاثاء، فيما إذا كانت التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء السابق عمران خان بشأن القضاء تبرر إقامة دعوى ازدراء المحكمة من عدمه، وذلك في أحدث سلسلة من الإجراءات القضائية التي يواجهها خان.



وأفاد منشور لمحكمة إسلام أباد العليا، بأن قضية ضد خان سوف تقام اليوم، بدون تحديد موعد، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.



وكانت الحكومة قد قالت في وقت سابق إنها تنظر في مسألة إقامة دعوى ضد خان بعدما أدلى بخطاب يستهدف مؤسسات الدولة بما في ذلك القضاء والشرطة.



ومن غير الواضح ما إذا كانت المحكمة سوف تتخذ قرارا في هذا الشأن اليوم أم سوف تناقش القضية فقط.



وشهدت الدولة الواقعة بجنوب آسيا اضطرابا سياسيا منذ الإطاحة بحكومة خان في تصويت بحجب الثقة في أبريل. وزادت الحكومة من ضغطها في الأسابيع الأخيرة عن طريق منع قنوات تلفزيونية من بث خطابات خان، وألقت القبض على أحد مساعديه وأغلقت قناة تعتبر موالية لحزبه.



وانتقد خان، 69 عاما، تصرفات الحكومة وقال إنها تنتهك حرية التعبير.



وتأتي تلك التحركات عقب خطاب ألقاه خان يوم السبت والذي ركز على اعتقال أهم مساعديه شهباز جيل في وقت سابق من الشهر الجاري. وجرى اتهام جيل بالتحريض بسبب تصريحات أدلى بها تحث القوات العسكرية على عدم قبول أي أمر قضائي من القيادة العسكرية العليا.