روسيا اليوم: طائرة خاصة ثانية مملوكة لقائد فاجنر تهبط في مطار أوستافييفو بموسكو

هبطت قبل قليل، طائرة ثانية تابعة لقائد مجوعة فاجنر، يفجني بريجوجين من طراز "إمبراير 600" في مطار أوستافييفو بالعاصمة الروسية موسكو، بحسب موقع "روسيا اليوم".

ووفقا لخدمة تتبع الطيران "Flightradar24"، أقلعت الطائرة من موسكو إلى سان بطرسبورج، بعد ظهر يوم 23 أغسطس، ثم غيرت وجهتها بعد حادث تحطم الطائرة الأولى وعادت مرة أخرى إلى موسكو.

وفي الوقت الحالي، تفيد الخدمة بأنه من المقرر أن تنطلق الطائرة ذاتها في رحلة من موسكو إلى باكو يوم غد الخميس.

وتحطمت طائرة خاصة اليوم الأربعاء في مقاطعة تفير الروسية كان على متنها 10 ركاب، ووفقا لقائمة ركاب الطائرة، كان أيضا قائد مجموعة "فاجنر" يفجيني بريجوجين على متنها.

وذكرت وزارة حالات الطوارئ أن "طائرة خاصة من طراز "إمبراير ليجاسي" وعلى متنها عشرة أشخاص تحطمت في منطقة تفير".

وشددت الإدارة على أنه "كان هناك عشرة أشخاص على متن الطائرة، من بينهم ثلاثة من أفراد الطاقم، وبحسب المعلومات الأولية، قتل جميع من كانوا على متنها".