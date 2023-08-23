تفاصيل بكالوريوس العلوم في الوراثة والمناعة التطبيقية بعلوم حلوان

أعلنت كلية العلوم بجامعة حلوان عن برنامج بكالوريوس العلوم في الوراثة والمناعة التطبيقية، بنظام الساعات المعتمدة، وذلك تحت إشراف الدكتور مجدى الحجري عميد كلية العلوم، الدكتورة سعاد نادى أستاذ المناعة بقسم علم الحيوان والحشرات ومنسق البرنامج.

وتأتى أهمية هذا البرنامج مع تقدم التقنيات الحديثة في علم الوراثة الجزيئية وعلم المناعة وتطبيقاتها المتعددة في جميع المجالات وخاصة فى مجال التكنولوجيا الطبية والصناعات الدوائية، لذلك فإن البرنامج يساعد في ربط العلوم الأساسية كالكيمياء الحيوية وعلم الأحياء المجهرية وبيولوجيا الخلية وعلم المناعة وعلم الوراثة بالعلوم التطبيقية كالمعلوماتية الحيوية والإحصاء الحيوية وتكنولوجيا النانو وعلم الإيقاع البيولوجى وبيولوجيا الخلايا الجذعية وبذلك يسعى البرنامج لتخريج كوادر ذو كفاءة عالية قادرين على الابتكار والمنافسة فى السوق المحلى والإقليمى.

ويهدف البرنامج إلى إعداد خريج متميز فى مجال علم الوراثة والمناعة التطبيقية تكون له القدرة على الابتكار والتطوير من خلال دراسة مقررات اكاديمية حديثة واكتساب المهارات العملية واللغة الحديثة لتأهيله للعمل في مجال البحث العلمي وتلبية احتياجات المجتمع.

ويسهم البرنامج فى تأهيل الطلاب علمياً وعملياً بما يتيح لهم فرص عمل فى المؤسسات والهيئات الإنتاجية ذات الصلة بهذه المجالات من خلال قيام الطالب بالدراسات العلمية والأنشطة البحثية المختلفةوخلق روح الإبتكار تحت إشراف وتوجيه أعضاء هيئة تدريس ذوي كفاءة علمية ومهنية متميزة.

وتعتمد طبيعة الدراسة بالبرنامج على نظام الساعات المعتمدة، ومدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس بالبرنامج ثمانية فصول دراسية ويحصل الطالب على درجة البكالوريوس عند إتمام عدد الساعات المعتمدة المطلوبة وهي 136 ساعة معتمدة على الأقل وبمعدل تراكمي لا يقل عن 2.

وتقبل كلية العلوم الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة (القسم العلمي) أو ما يعادلها من الشهادات الاجنبية وفقاً لشروط القبول التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات، كما تقبل طلبات التحويل من الجامعات الأخرى وفقا للقواعد التي تحددها كلا من الجامعة والكلية.

كما يجوز لمجلس الكلية قبول طلاب من الحاصلين على درجة بكالوريوس العلوم أو من الكليات العملية الأخرى من المصريين والوافدين ويرغبون في دراسة تخصص البرنامج.

جدير بالذكر أن الوحدات المعـملية التى تتاح للطالب أثناء دراسته بالبرنامج (معمل الوراثة الجزيئية، معمل الأنسجة والتقنية المجهرية، وحدة أبحاث المناعة الجزيئية، معمل الفسيولوجى ومعمل الطفيليات).

ويتميز برنامج الوراثة والمناعة التطبيقية بتأهيل الخريج للعديد من المجالات والمتمثلة فى المجال الطبي والبحثى ويشمل المراكز البحثية المختلفة ذات الصلة بقطاع السلامة والرعاية الصحية مثل المركز القومي للبحوث، المصل واللقاح، مركز البحوث الزراعية، الرقابة الدوائية، مركز البحوث الجنائية والطب الشرعي، هيئات الأمصال واللقاحات، المعهد القومى للأورام، مستشفى سرطان الأطفال 57357، معهد السموم، معهد الكبد، معهد السكر، ومعامل الحقن المجهري.

وكذلك المجال الصناعي ويشمل الشركات الصناعية المنتجة للقاحات والأمصال وشركات تصنيع الدواء، وأيضا المجال الأكاديمي ويشمل المنصات التعليمية المختلفة، منها الإلكترونى وكذلك الجامعات الخاصة والأهلية والمدارس الدولية.