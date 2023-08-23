عقد جمال علام رئيس اتحاد الكرة جلسة مع فيتور بيرييرا رئيس لجنة الحكام ، وتم مطالبته بتقديم تشكيل لجنة الحكام الرئيسية للموسم الجديد 2023/2024 لعرضها على مجلس الإدارة في الاجتماع المقبل ، كما تم التطرق إلى سلبيات و ايجابيات المرحلة الماضية وطرق معالجتها في الموسم المقبل .

كما طالب جمال علام من بيريرا تقديم خطة لإعداد و تجهيز الحكام و المعسكرات خلال الموسم المقبل ، وجميع المتطلبات الخاصة بالحكام خلال الفترة المقبلة.

وتقدم توفيق السيد عضو لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة باستقالته رسميا من عضوية اللجنة مؤكدا تمسكه بالرحيل وعدم الاستمرار فى لجنة البرتغالى بيريرا .