قال قائد القوات الفضائية الأمريكية تشانس سالتزمان، إن روسيا تسعى لتعطيل عمل نظام الاتصالات الفضائية الأمريكي «ستارلينك» في أوكرانيا.

ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن سالتزمان، قوله إن الولايات المتحدة تسعى إلى وضع مجموعة كبيرة من الأقمار الصناعية على مدار أرضي منخفض لتلبية احتياجات الجيش الأمريكي، وأن هذه المجموعة قد تضم حوالي ألف قمر صناعي، حسبما نقلت وكالة نوفوستي، اليوم الأربعاء.

وأضاف أنه إذا كان هناك عدد كبير بما فيه الكفاية من هذه الأقمار، فإن إلحاق أي ضرر بها من قبل دول أخرى سيكون أمرا معقدا.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة ترى أن هذا الأمر ينطبق أيضا على مجموعة «ستارلينك» للأقمار الصناعية في أوكرانيا، موضحا أن الروس يشوشون على أقمار «ستارلينك» لتعطيل عملها في أوكرانيا.

وأشار إلى أنه في وقت سابق من شهر أغسطس، بدأت فرقة جديدة من قوة الفضاء الأمريكية العمل في قاعدة «بيترسون» في ولاية كولورادو على تقييم خصائص الأجهزة الفضائية التابعة للبلدان الأخرى، وغرضها وإمكاناتها.

وأوضح أن قوة الفضاء الأمريكية ليس لديها العدد الكافي من الموظفين، وأن العمل جار على زيادة عددهم.