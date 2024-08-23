توفي، اليوم، القيادي الفلسطيني الكبير، فاروق القدومي، الملقب باسم "أبو اللطف"، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عن عمر ناهر 93 عاما.

وقالت عائلة أبو اللطف، الذي يعد أحد مؤسسي حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، والذي ارتبط اسمه برئاسة الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، التي تقلدها في 1973، وعرف بمعارضته الشديدة لاتفاق أوسلو، إنه توفي بعد رحلة طويلة مع المرض.

ولكن، كيف نعته الرئاسة الفلسطينية وقادة منظمة التحرير والمقاومة الفلسطينية والفلسطينيين في الداخل والخارج؟

بعد رحيل القدومي، نعته حركة فتح وقادتها "القائد الوطني والتاريخي الكبير"، وقالت: "برحيله فقدت الحركة قامة وطنية كبيرة، ومناضلاً أمضى حياته مدافعاً عن شعبنا وقضيته الوطنية وحقوقه المشروعة في العودة وتقرير المصير والحرية والاستقلال"، وفق ما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط".

ونعته منظمة "التحرير" وفصائلها والحكومة الفلسطينية، كما نعته حركة "حماس" بصفته "مثالاً للثبات على المبادئ الثورية، وصوتاً قوياً في مواجهة كل محاولات التفريط والتنازل عن حقوق شعبنا، ورافضاً كل مشاريع التسوية والتصفية، وفي مقدمتها اتفاق أوسلو المشؤوم الذي حذّر مبكراً من مخاطره على قضيتنا العادلة".

* الرئاسة الفلسطينية: أحد القادة التاريخيين المؤسسين للثورة المعاصرة

نعت الرئاسة الفلسطينية إلى أبناء شعبها في الوطن والشتات وأحرار العالم، القائد الوطني والتاريخي الكبير، أحد القادة التاريخيين المؤسسين لحركة "فتح" والثورة الفلسطينية المعاصرة، المناضل فاروق رفيق أسعد القدومي "أبو اللطف"، الذي انتقل إلى جوار ربه في العاصمة الأردنية عمان، اليوم الخميس.

* الرئيس الفلسطيني: أخا وصديقا ورفيق درب في النضال

وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، "أنعى أخا وصديقا ورفيق درب في النضال والعمل الدؤوب من أجل فلسطين التي تفقد بغيابه واحدا من رجالاتها المخلصين المناضلين الأوفياء الذين قدموا الكثير لخدمة فلسطين وقضيتها وشعبها".

وأثنى الرئيس على مناقب المناضل الوطني الكبير، ومسيرته المشرفة، وعطائه وعمله القيادي في صفوف حركة "فتح" والثورة الفلسطينية ومؤسساتها، والذي أفنى حياته في الدفاع عن حقوق شعبنا وقضيته العادلة على طريق الحرية والاستقلال. وأعرب عن تعازيه الحارة لعائلة الفقيد ورفاق دربه في النضال، أبناء حركة فتح والحركة الوطنية الفلسطينية، ولأبناء الشعب الفلسطيني كافة وأحرار العالم.

* حماس: صوت قوي في مواجهة التفريط والتنازل

ونعت الحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، المناضل الفلسطيني فاروق القدومي، حيث قالت في بيان لها: "تتقدم حركة حماس بالتعازي والمواساة إلى الشعب الفلسطيني وإلى عائلة الفقيد المناضل الوطني الكبير فاروق القدومي "أبو اللطف"، الذي وافته المنية بعد مسيرة طويلة وحافلة بالنضال والعطاء في سبيل فلسطين".

وأضافت حماس: "لقد كان الراحل أبو اللطف مثالاً للثبات على المبادئ الثورية، وصوتاً قوياً في مواجهة كل محاولات التفريط والتنازل عن حقوق شعبنا، عاش مدافعاً عن فلسطين مناضلاً ضد الاحتلال، رافضاً لكل مشاريع التسوية والتصفية، وفي مقدمتها اتفاق أوسلو المشؤوم الذي حذر مبكراً من مخاطره على قضيتنا العادلة".

وتابعت: "نحن اليوم نعيش حرب إبادة جماعية ضد شعبنا في غزة، نستذكر مواقف الفقيد القوية ودعمه المتواصل لخيار المقاومة والصمود، إننا نؤكد أن إرثه النضالي سيبقى خالداً في قلوبنا ووجدان أمتنا، وسيظل نبراساً لكل الأحرار والثوار".

* رئيس المجلس الوطني: خسرت فلسطين قائدا ومدافعا صلبا

نعى رئيس المجلس الوطني، روحي فتوح، فاروق القدومي، حيث قال، في بيان: خسرت فلسطين قائدا وحدويا ومدافعا صلبا عن الثوابت الوطنية الفلسطينية، وعن منظمة التحرير الفلسطينية، وكان مثالا للتضحية والعطاء المتواصلين خدمة لوطنه، وحقوق شعبه في العودة والحرية والاستقلال.

* اشتيه: يترك أثرا كبيرا في تاريخ نضال شعبنا

ونعى عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية، القائد الوطني والتاريخي الكبير، حيث قال في بيان النعي: برحيل أبو اللطف، فإنه يترك أثرا كبيرا في تاريخ نضال شعبنا ومسيرته نحو التحرر.

وأضاف: لقد خدم أبو اللطف فلسطين وقضيتها العادلة بلا كلل أو ملل خلال مسيرته الطويلة، إلى جانب القائد الراحل أبو عمار والرئيس أبو مازن، وفي حركة فتح كعضو في اللجنة المركزية وأمين سرها، وفي منظمة التحرير كعضو في اللجنة التنفيذية. وتابع اشتية: نودع بقلوب مؤمنة وبحزن شديد قائدًا ومناضلًا عايش الثورة الفلسطينية منذ بدايتها، وأسهم فيها، واختلط تاريخه بتاريخها.

* قيادي بـ"فتح": وفاته خسارة وطنية كبيرة

ونعى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا"، صالح رأفت، القائد الوطني والتاريخي الكبير.

وقال رأفت في بيان صدر عنه: "إن المسيرة النضالية والتاريخية للراحل الوطني الكبير كانت حافلة بالعمل الوطني من أجل خدمة القضية الوطنية وصولاً إلى تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف".

وأضاف: "نودع اليوم أحد أبرز القيادات التي شهدت مسيرتها الحافلة طريقاً طويلاً من النضال والعمل الدؤوب، إذ تبوأ العديد من المناصب والمواقع الوطنية التي عمل من خلالها من أجل الوصول إلى أهدافنا الوطنية المشروعة، ووفاته تعد خسارة وطنية كبيرة".

* تيار الإصلاح: حمل هموم الوطن لعقود طويلة

ونعى تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح القدومي، حيث قال في بيان صحفي: "ينعى تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح إلى جماهير شعبنا الفلسطيني وإلى أبناء حركة فتح، القائد الوطني الكبير والمؤسس فاروق القدومي (أبو اللطف)، الذي كرّس حياته لخدمة قضيته العادلة، وكان رمزًا للوحدة والنضال الثابت على المبادئ، وأول وزير خارجية لدولة فلسطين".

وأضاف تيار الإصلاح الديمقراطي لفقد حمل "أبو اللطف" هموم الوطن لعقود طويلة دون كلل أو ملل، مجسداً في شخصيته الحكيمة العمق السياسي والرؤية الاستراتيجية.

* اتحاد الجاليات الفلسطينية بأوروبا: نموذجا للإرادة الصلبة والعزيمة العالية

فيما نعى الاتحاد العام للجاليات الفلسطينية في أوروبا، أبو اللطف، حيث قال في بيان إن الراحل خلال مسيرته النضالية الطويلة والحافلة بالكفاح، كان نموذجا للإرادة الصلبة والعزيمة العالية في الدفاع عن تطلعات الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال، وبرحيله يفقد شعبنا وقضيتنا رمزا كبيرا ومناضلا وطنيا وقائدا أمميا وأحد أبرز رموز حركات التحرر العالمية ومدافعا شرسا عن الحرية والعدالة.

وأضاف أن الراحل كان له بصمات واضحة في مسيرة نضال وكفاح الشعب الفلسطيني في مختلف مراحل تاريخه الوطني والنضالي.