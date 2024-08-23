 حزب الله يعلن قصف أهداف إسرائيلية - بوابة الشروق
الجمعة 23 أغسطس 2024 12:07 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

حزب الله يعلن قصف أهداف إسرائيلية

وكالات
نشر في: الجمعة 23 أغسطس 2024 - 11:18 ص | آخر تحديث: الجمعة 23 أغسطس 2024 - 11:18 ص

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الجمعة، قصف تجهيزات تجسسية في وحدة المراقبة الجوية في قاعدة ميرون ما أدى إلى تدميرها، مشيرا إلى قصف موقع المالكية الإسرائيلي بقذائف المدفعية.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، اعتراض صواريخ فوق جبل ميرون بالجليل الأعلى وحرائق نتيجة دفعة صاروخية أطلقت من جنوب لبنان.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن متحدث باسم جيش الاحتلال، إنه تم رصد إطلاق 5 صواريخ من لبنان على ميرون واعتراض بعضها دون إصابات.

من جانبه، أفاد موقع "واللا" الإسرائيلي، بإطلاق 1091 صاروخا من لبنان باتجاه إسرائيل الشهر الماضي بارتفاع يعادل 3 أضعاف مقارنة بمطلع العام.

كما أشار إلى مقتل 44 شخصا في المواجهة مع لبنان بينهم 24 مدنيا و19 ضابطا وجنديا وعاملا أجنبيا واحدا، فضلا عن إصابة 271 إسرائيليا بينهم 141 جنديا وضابطا في الجيش منذ بداية المواجهة مع حزب الله.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك