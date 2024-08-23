السعودية تستضيف نزال معركة العملاقة في أكتوبر المقبل

تتجه الأنظار إلى المملكة العربية السعودية في شهر أكتوبر وبالتحديد يوم 19 منه، حيث ستستضيف البلاد الحدث الأبرز في الفنون القتالية المختلطة، وهو نزال معركة العمالقة، والذي سيجمع بين البرازيلي رينان فيريرا، حامل اللقب، والكاميروني فرانسيس نجانو بطل الوزن الثقيل.

وشهدت العاصمة الأمريكية واشنطن، اليوم الجمعة، المؤتمر الصحفي المصاحب للإعلان عن هذا الحدث، حيث تحدث بطل الفنون القتالية المختلطة، البطل الكاميروني فرانسيس نجانو عن مشاركته بقوله: "أنا سعيد بالعودة إلى المملكة العربية السعودية والتواجد في مدينة الرياض التي لها مكانة خاصة في قلبي، لقد رحب بي الجمهور السعودي بحماس في المرة الماضية، لذلك أنا أتطلع لتقديم مستوى مميزًا أمامهم وكسب هذا النزال الكبير".

من جانبه، قال رينان فيريرا :"متحمس جدًا للتواجد في السعودية لأول مرة، أسمع كثيرًا عن تنامي لعبة الفنون القتالية في الدولة وأريد أن أكون جزءًا من تطور هذه الرياضة هناك، من خلال مشاركتي في هذه المباراة التي بالتأكيد سأبذل فيها كل طاقتي، لتحقيق انتصار تاريخي يضاف لنجاحاتي السابقة".

ويسبق إقامة تلك المواجهة، نزال آخر متميز، على لقب بطولة العالم لوزن الريشة للسيدات، والذي ستواجه فيه بطلة العالم البرازيلية كريس سيبورج، مواطنتها البطلة لاريسا باتشيكو، في لقاء آخر منتظر سيشهد تنافسًا مثيرًا بين البطلتين.