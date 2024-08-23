بسيوني: الزمالك ضيع على نفسه كأس الـ10 أيام

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انتقد عبد الحميد بسيوني، المدير الفني لفريق طلائع الجيش، قرار إدارة نادي الزمالك والمدرب البرتغالي جوزيه جوميز بخوض الفريق مباراة دور الـ16 من كأس مصر بدون اللاعبين الكبار.

وودع الزمالك من دور الـ16 منافسات كأس مصر، بعد الخسارة بركلات الترجيح أمام طلائع الجيش بنتيجة 5-3، وذلك بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي من المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.

صرح بسيوني اليوم الجمعة لإذاعة أون تايم سبورتس قائلا:" لست مع قرار مسؤولو الزمالك وجوميز بإراحة اللاعبين الكبار خاصة وأن الفريق لم يخض عدد كبير من المباريات في الموسم الجاري".

أضاف:" اتفق مع قرارهم باستكمال الدوري باللاعبين الشباب ولكن في بطولة كأس مصر كان ينبغي اللعب بكل قوة والمنافسة على التتويج باللقب".

أكمل:" الزمالك أضاع على نفسه فرصة الفوز بالكأس لأنه كان الأقرب للتتويج بها، خاصة وأن المواجهات حتى المباراة النهائية تقام في 10 أيام فقط".

أتم:" أوجه رسالة شكر للاعبي طلائع الجيش بعد خوضهم كم هائل من المباريات في الموسم الجاري، نجحنا في الوصول لنهائي كأس الرابطة وإنهاء الدوري في المركز العاشر، ولا يزال لدينا أمل المنافسة على لقب كأس مصر".