ميسي أفضل لاعب في العالم

توج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم برشلونة بجائزة أفضل لاعب في العالم، «The best»، المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، خلال الحفل المقام حاليًا في مدينة ميلانو الإيطالية.

وتغلب ميسي على المتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا، الهولندي فيرجيل فان ديك، مدافع ليفربول الإنجليزي، وكريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي.

وقدم النجم الأرجنتيني أداءًا مميزًا مع برشلونة على المستوى الفردي، حيث سجل 50 هدفًا في 51 مباراة، وصنع 22 آخرين، وأيضا فاز بجائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في الدوريات الخمس الكبرى بعدما سجل 36 هدفًا في 34 مباراة بالدوري الإسباني.

ميسي كان قد توج أيضا بجائزة أفضل مهاجم في دوري أبطال أوروبا، بعدما أنهى البطولة كهدافًا لها برصيد 12 هدفًا.

وعلى المستوى الجماعي استطاع ميسي قيادة برشلونة للفوز بالدوري الإسباني، إلا أنه فشل في التتويج بدوري الأبطال، بعدما ودع البطولة بريمونتادا تاريخية أمام ليفربول في نصف النهائي.