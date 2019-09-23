المعلم: ملتزمون بالعملية السياسية والتعاون مع المبعوث الأممي لتيسير الحوار السوري السورى

أكد وليد المعلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين السورى، أن بلاده ملتزمة بالعملية السياسية، مجددا استعدادها لمواصلة التعاون مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة لإنجاح مهمته بتيسير الحوار السوري السورى للوصول إلى حل سياسي بالتوازي مع ممارسة حقها الشرعي والقانوني في الاستمرار في مكافحة الإرهاب.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن المعلم قوله، خلال اجتماعه مع جير بيدرسون المبعوث الخاص للأمم المتحدة، بأنه جرى خلال اللقاء بحث القضايا المتعلقة بتشكيل اللجنة الدستورية وآليات وإجراءات عملها بما يضمن قيامها بدورها وفق إجراءات واضحة ومتفق عليها مسبقا وبعيدا عن أي تدخل خارجي.

وأشار المعلم، إلى أن الاجتماع كان إيجابيا ووجهات النظر متفقة على التأكيد بأن الشعب السوري هو الوحيد الذي له الحق بقيادة العملية الدستورية وعلى ضرورة أن يقوم السوريون بتقرير مستقبلهم بأنفسهم دون أي تدخل أو ضغوطات خارجية.

بدوره قدم بيدرسون عرضا حول نتائج لقاءاته التي أجراها في الفترة الماضية..مشيدا بالتقدم الحاصل في العملية السياسية ومؤكدا استعداده لبذل الجهود اللازمة للمساهمة في تيسير الحوار السوري السوري وتحقيق النتائج المرجوة.